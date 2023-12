Pallamano, A Silver: Genea Lanzara ko nella tana del Molteno Salernitani battuti 32-25, non sono bastate le nove reti di Arena e le 5 di Florio e Mendo.

La Genea Lanzara non ha centrato il riscatto. Dopo la sconfitta esterna contro Romagna, terza forza del campionato, il club presieduto da Domenico Sica deve arrendersi anche ai padroni di casa del Molteno nel match valevole per la penultima giornata di andata della Serie A Silver.

Il gruppo guidato da Branko Dumnic si è apparso in grande spolvero e, per l’occasione, al gran completo sfruttando l’esperienza di atleti del calibro di Bernachea, Redaelli, Garroni, Randes per citarne alcuni, tutti con trascorsi in massima serie. Dal canto proprio, soprattutto nella prima frazione di gioco, la Genea Lanzara è stata meno impattante degli avversari, concedendo loro un vantaggio di otto reti che ha reso difficile la rimonta nella ripresa, dove i salernitani hanno condotto una prestazione sicuramente migliore rispetto ai primi trenta minuti, ma non sufficiente a ribaltare l’esito. Dal punto di vista realizzativo, per la Genea i migliori marcatori sono stati Arena (9 reti) e Florio e Mendo (entrambi con 5 segnature).

La gara è equilibrata nei primi minuti, sul parziale di 6-5 i padroni di casa piazzano il primo break portandosi al 19’ sul 13-8, costringendo coach Maione al timeout. Sul 18-12, le due segnature del Molteno firmate Redaelli e Garroni portano le squadre negli spogliatoi sul 20-12. L’avvio della ripresa sorride alla Genea che accorcia sul 21-15, il divario di sei reti si registrerà anche al 55’ (30-24 il parziale), nel finale la rete di Cuzzupè chiude la contesa sul 32-25.

MOLTENO – GENEA LANZARA 32 : 25

GENEA LANZARA: Senatore M., Senatore A., Milano, Dello Vicario 4, Florio 5, Fragnito, De Luca 1, Arena 9, Villanueva, Avallone, Mendo 5, Munda 1, Cappellari. All: Maione

I RISULTATI DELLA 10^ GIORNATA: Verdeazzurro – Cologne 32:32; CUS Palermo – Romagna 27:28; Molteno – Genea Lanzara 32:25; Chiaravalle – Camerano 26:33; Haenna – Campus Italia 33:29; San Lazzaro – Lions Teramo 30:20.

CLASSIFICA: Camerano 17, San Lazzaro 15, Chiaravalle 14, Cologne 14, Romagna 14, Molteno 11, Haenna 9, Genea Lanzara 8, Verdeazzurro 8, Palermo 4, Campus Italia 4, Teramo 2.