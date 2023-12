Youth League U20: la Genea Lanzara cala il tris La squadra di Maione domina il girone giocato tra le mura amiche della Palumbo.

Non poteva esserci esordio migliore per i Campioni d’ Italia in carica della Genea Lanzara nella Youth League Under 20. I ragazzi allenati da coach Pasquale Maione, dinanzi al pubblico amico della Palestra Caporale Palumbo, hanno ottenuto tre successi su altrettanti incontri nella prima fase battendo nell’ ordine: Fidelis Andria, Astrea Fondi e Joker Uisp Putignano.

Nonostante le assenze degli infortunati De Ruvo, Senatore ed Avallone, nonché qualche acciacco dovuto alle influenze stagionali, i rossoblu hanno ottenuto tre bei successi guadagnando il primato del girone, con un bottino complessivo di sei punti fondamentale nell’ ottica della qualificazione alle Finali Nazionali di categoria in programma a Chieti nel prossimo mese di Giugno. Proprio a Chieti, tra l’altro, a Marzo nell’ambito della seconda fase della competizione, si conoscerà il gruppo delle quattro squadre classificate alla Final Eight.

Insomma, c’è uno scudetto da difendere ed i salernitani hanno dimostrato in queste prime tre gare di volerselo tenere stretto sul petto. Nella gara inaugurale contro Fidelis Andria, Mendo e compagni hanno subito dato un segnale alle avversarie, impostando i propri ritmi di gioco sin dall’ inizio della contesa. Tante le rotazioni effettuate da coach Maione nel corso del match, con tutti gli effettivi che hanno ottimamente risposto quando chiamati in causa. Tra i pali buona la prestazione di Coppola e Coviello, in fase offensiva sugli scudi Andrea Schipani con 11 segnature, ma da evidenziare è il gioco corale espresso dai giovani rossoblu che si sono assicurati la vittoria sul 43-25 finale.

Nella gara contro Fondi in campo Arena, subentrante al portiere Cappellari. Sul 2-2 dopo i primi giri di orologio, i salernitani allungano sull’ 8-3 al decimo di gioco in particolare con le segnature di Lettera ed Arena. Il divario si manterrà sino al termine della prima frazione di gioco, conclusasi sul 15-10.

Nella ripresa la Genea Lanzara continua ad ingranare le marce, toccando il +10 sul 30-20. Da segnalare l’ottima prestazione tra i pali dei giovanissimi Coppola e Coviello. Il match si chiude sul finale di 34-21, con migliori marcatori Schipani e Arena con dieci reti ciascuno.

Nella gara conclusiva contro Putignano, vinta per 35-19, coach Maione schiera in campo nuovamente Cappellari subentrante al terzino Mendo. La Genea Lanzara parte forte e si porta sul 5-1 al 7’ di gioco, gli avversari non riescono a ribaltare la situazione coi padroni di casa che mettono in pratica una coriacea difesa ed un attacco ben organizzato, portandosi negli spogliatoi sul 16-7.

Nella ripresa ampie rotazioni per coach Maione, che dá ampio minutaggio al resto della rosa a propria disposizione. A segno i giovanissimi Merola, Milano, Caporaso, Russo e Rizzello, ma tutti ripagano ottimamente la fiducia del tecnico. I salernitani allungano sempre più nel punteggio, complici anche le parate di uno strepitoso Cappellari ben sostituito da Francesco Coviello nel corso degli ultimi venti minuti di gioco.

Migliori marcatori dell’ incontro sono stati Lettera e Schipani, entrambi con sei reti. “Indubbiamente sono stati tre giorni interessanti con un’ottima pallamano giocata – dichiara Pasquale Maione, tecnico della Genea Lanzara – c’è stata una buona risposta in campo da parte dei miei ragazzi, ed ho avuto modo di avere le idee più chiare su alcuni miei atleti che hanno un minor minutaggio nel campionato di Serie A Silver. Ovviamente sono molto contento, questo è solo il primo step di questa competizione e siamo consapevoli che a Marzo, in quel di Chieti, affronteremo partite più difficili contro squadre ben attrezzate.

Noi ci faremo trovare pronti, dal 3 Gennaio ritorneremo a lavorare con un gruppo che, fondamentalmente, è quasi lo stesso del campionato Senior. Abbiamo uno scudetto da difendere, abbiamo dimostrato che abbiamo le carte in regola per fare bene e sono convinto che i ragazzi daranno il massimo anche nelle restanti gare, decisive per la qualificazione alla Final Eight”.

I RISULTATI DELLA 1^ FASE: Genea Lanzara – Fidelis Andria 43 : 25; Genea Lanzara – Fondi 34 : 21; Genea Lanzara – Putignano 35 : 19.

CLASSIFICA: Genea Lanzara 6, Fondi 4, Fidelis Andria 2, Putignano 0.