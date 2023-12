Sport e sociale, il Natale di solidarietà della Power Basket Salerno Donati palloni ai giovani dell'associazione del quartiere Ogliara

Grande emozione al PalaSilvestri di Matierno a Salerno grazie alla sinergia tra la Power Basket Salerno e l’Associazione “Quartiere Ogliara”. In occasione del match casalingo contro l’Adria Bari, il team del presidente Luca Renis ha donato palloni da basket ai bambini coinvolti dall’Associazione. Un momento di gioia e felicità per i piccoli sportivi, che hanno ricevuto palloni firmati dai loro beniamini che militano nel campionato di serie B Interregionale. Lucas Chaves e compagni non si sono risparmiati, firmando autografi e posando con i bambini per foto e video. A tal proposito, proprio per valorizzare il ruolo dell’associazione sul territorio, la Power Basket ha deciso, con il suo staff di comunicazione rappresentato dal Gruppo Stratego, di confezionare un video di Natale suggellando questo magico momento, di ispirazione per i campioni del futuro e per tutti gli amanti dello sport in città.

“Sono queste le iniziative che ci inorgogliscono di più, soprattutto perché ci permettono di mettere a frutto il nostro impegno nello sport a vantaggio della comunità in cui ci alleniamo e giochiamo – ha affermato il Presidente della Power Basket Salerno, Renis - Ospitare qui al PalaSilvestri i volontari dell’Associazione Quartiere Ogliara e tanti bambini è stato per noi un grande onore. Complimenti alla Vicepresidente Luana Fasano, da sempre impegnata nel sociale e nel valorizzare questo territorio. Una visione in linea col nostro progetto societario che ha come obiettivo quello di avvicinare i ragazzi allo sport e in particolare il basket. Ringrazio anche il settore giovanile rappresentato dalla Hippo Basket e il Comune di Salerno che ci ha permesso di poter realizzare tutto ciò”.

“Abbiamo puntato sin dall’inizio sul connubio tra giovani, sport e territorio. Non siamo solo una società di basket – ha dichiarato il direttore generale della Power, Carmine Parrella - Già lo scorso anno abbiamo realizzato una serie di iniziative in tal senso. In più siamo supportati costantemente dai ragazzi della Hippo Basket del Presidente Giosi Frascino che anche oggi hanno partecipato con grande entusiasmo a quella che è solo la prima di una serie di iniziative mirate a coinvolgere le varie associazioni sul territorio, tutte meritevoli nel supportare la propria comunità. Siamo davvero onorati di averli con noi e lasciare loro un simbolo come quello di un pallone da basket per consentirgli di innamorarsi del nostro sport”.

“Credo che questa bella iniziativa, oltre ad essere un momento di aggregazione – ha detto invece Luana Fasano, vicepresidente dell’Associazione Quartiere Ogliara – sia riuscita a dare ai giovani un messaggio di positività, fornendo loro degli esempi virtuosi da cui potersi lasciare ispirare. I social ci aiutano tanto per conoscere varie attività e realtà, ma rischiano di isolare i nostri giovani se utilizzati nel modo sbagliato”.