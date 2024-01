Givova Scafati Basket ko sul parquet della Bertram Tortona (89-52) Gialloblu battuti dai piemontesi. Non basta Gamble alla squadra di coach Boniciolli

La Givova Scafati esce sconfitta dal parquet della Bertram Tortona con il finale di 89-52 nella gara valida per la quindicesima giornata di Serie A. I piemontesi volano subito sul +10 al 10' e controllano le operazioni. Scafati paga la prova negativa di Logan (0 punti in 23 minuti) e non basta la prestazione di Gamble, autore di 18 punti.

Il tabellino

LegaBasket Serie A

Quindicesima Giornata

Bertram Tortona - Givova Scafati 89-52

Parziali: 19-9, 21-14, 30-18, 19-11

Tortona: Zerini 5, Noua 2, Ross 7, Candi 6, Tavernelli ne, Strautins 6, Baldasso 19, Severini 11, Obasohan 9, Weems 13, Thomas ne, Radosevic 11. All. De Raffaele.

Scafati: Morvillo ne, Imade, A. Gentile 8, Mouaha, Rossato 8, Logan, Robinson 7, Rivers 7, Nunge 2, Pini 2, Gamble 18, Strelnieks ne. All. Boniciolli.

Arbitri: Sahin, Quarta, Patti

Foto: ufficio stampa Scafati Basket 1969