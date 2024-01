Givova Scafati Basket, esame Pistoia. Boniciolli: "Crescita da confermare" Basket, Serie A: il commento del coach gialloblu verso la gara in terra toscana

Domani, con palla a due alle 20.30, la Givova Scafati sarà ospite dell'Estra Pistoia in una gara che può segnare il cambio di prospettiva per il gruppo gialloblu. Con una vittoria nella seconda giornata di ritorno del campionato di Serie A il roster di coach Matteo Boniciolli può allungare in chiave salvezza e pensare a un posto playoff: "Stiamo attraversando un periodo positivo, che non può essere inficiato dal passo falso contro una formazione di grande valore come Tortona. - ha spiegato il tecnico della Givova - Veniamo da quattro vittorie negli ultimi cinque turni, di cui una trasferta a Brindisi vinta in rimonta e tre incontri casalinghi in cui abbiamo mostrato una sempre maggiore autorevolezza. Ora andiamo ad incontrare la squadra più bella in termini di etica sportiva, perché Pistoia ha disputato fin qui uno straordinario campionato, con tanti italiani che provengono dal proprio vivaio, come Della Rosa e Del Chiaro, che giocano con un tale ardore in grado di compensare i propri limiti fisici o tecnici rapportati alla massima serie. Entrambe le contendenti vengono da un momento importante: Pistoia è reduce da una brutta sconfitta a Sassari; noi invece dobbiamo confermare la nostra crescita e, in un ambiente molto caldo come dello del PalaCarrara, i valori delle due squadre, sia cestistici che morali, verranno fuori sicuramente".