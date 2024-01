Basket: la Givova Scafati saluta Gino Guastaferro Il casertano esce dall'organigramma societario: "interrotta ogni forma di collaborazione"

La Givova Scafati saluta Gino Guastaferro. Il dirigente dell'area amministrativa del club gialloblu esce dall'organigramma con la società del patron Nello Longobardi che ha comunicato l'interruzione di ogni forma di collaborazione ringraziando il casertano per il lavoro e per i risultati ottenuti insieme nel corso delle diverse stagioni.

Il comunicato del club gialloblu

"La Givova Scafati rende noto di aver interrotto ogni forma di collaborazione con il dirigente dell’area amministrativa Gino Guastaferro a far data dal 22 gennaio c. a.. La dirigenza gialloblù ringrazia il dirigente casertano per il lavoro espletato in maniera professionale nei diversi anni di collaborazione e gli augura le migliori soddisfazioni personali e professionali".