Givova Scafati Basket, Strelnieks: "Non possiamo permetterci di sbagliare" Il lettone ha presentato la sfida contro la Nutribullet Treviso, valida per la diciottesima giornata

Vigilia di campionato per la Givova Scafati. Domani, con palla a due alle 20.30, la squadra gialloblu ospiterà la Nutribullet Treviso alla Beta Ricambi Arena - PalaMangano per la diciottesima giornata della LegaBasket Serie A. "Al di là della recente sconfitta, stiamo comunque attraversando un buon momento di forma ed in generale giudico positivo il cammino fin qui fatto in campionato, nella consapevolezza che abbiamo ancora ampi margini di miglioramento ed un passo alla volta dobbiamo continuare il nostro percorso di crescita. - ha spiegato il playmaker della Givova, Janis Strelnieks - Ora siamo concentrati per affrontare al meglio la sfida contro Treviso, avversaria molto pericolosa che rispettiamo molto e contro la quale, al di là della prestazione, non possiamo permetterci di sbagliare: dobbiamo far nostra la posta in palio, anche semplicemente chiudendo con un punto in più al suono della sirena mostrando il nostro miglior basket e cercando di limitare il loro imprevedibile gioco uno contro uno. Ogni partita è importante e anche questa dobbiamo affrontarla con il giusto atteggiamento, consapevoli di avere il vantaggio di giocare tra le mura amiche, dinanzi ai nostri calorosi tifosi che ci stanno aiutando ad arrivare quanto più in alto è possibile".

Foto: ufficio stampa Scafati Basket 1969