Pallamano, Genea Lanzara di scena ad Enna per la seconda di ritorno Coach Maione: "Possiamo fare di più, ci attende una vera e propria battaglia"

La Genea Lanzara è pronta ad affrontare la lunga e difficile trasferta in terra sicula. Nel secondo match del girone di ritorno del Campionato Nazionale di Serie A Silver, i salernitani faranno visita all’Orlando Haenna.

Sfida interessante con le squadre distaccate di una sola lunghezza in classifica, con la Genea Lanzara a quota 12 punti ed i siculi ad inseguire con 11 punti. All’ andata, la sfida si concluse col punteggio di 28-24 in favore di capitan Milano e compagni.

In casa rossoblu si continuano a fare i conti con le assenze del lungodegente De Ruvo, in fase di recupero, di Andrea Senatore e del pivot Dello Vicario Giacinti. Servirà una prestazione di grande carattere per cercare di ben figurare e provare a strappare due punti importanti per il prosieguo della stagione.

“Veniamo dalla vittoria contro Lions Teramo, abbiamo ripreso bene - dichiara Pasquale Maione, coach della Genea Lanzara - ma ancora non siamo contenti perché sappiamo che possiamo e dobbiamo fare di più. Ci attende una partita importante, non è sicuramente un match point ma di sicuro un set point perché affrontiamo una nostra diretta avversaria su un campo storicamente ostico, dove ha perso punti anche la capolista. Insomma, ci attende una vera e propria battaglia.

Stiamo cercando di migliorare il ritmo di gioco, considerando anche che solitamente i nostri avversari mettono in pratica una difesa molto piatta e solida, le nostre caratteristiche sono la velocità in primis, l’ uno contro uno, dunque bisognerà sfruttare questi fattori che ci contraddistinguono per giocare come sappiamo fare, come abbiamo dimostrato in più occasioni.

Immagino che anche l’Haenna sia consapevole dell’ importanza della posta in gioco, ci sarà un pubblico caloroso e noi dovremo lottare su ogni pallone, dando in ogni caso il massimo, per cercare di agguantare la vittoria”.

La gara Orlando Haenna – Genea Lanzara, in scena sabato 27 gennaio alle ore 18:30, diretta dai signori Rhim-Plotegher sarà trasmessa in streaming sul canale Youtube della Federazione Italiana Giuoco Handball.