Givova Scafati Basket: quarta vittoria di fila in casa, Treviso ko 95-93 Coach Boniciolli: "Ringrazio il pubblico, non ci ha fischito e ha continuato a incitarci"

Prosegue l'altalena per la Givova Scafati. Pronto riscatto dopo il ko rimediato a Pistoia, quarta vittoria consecutiva alla Beta Ricambi Arena - PalaMangano con i gialloblu dell'Agro vincenti sulla Nutribullet Treviso con il risultato di 95-93 nella gara valida per la diciottesima giornata di LegaBasket Serie A. Protagonisti del successo Robinson e Pinkins, coadiuvati da Rivers e Gentile con Scafati che rischia perdendo l'ultimo periodo con il parziale di 16-33.

Coach Boniciolli: "Ai punti, ma vittoria indiscutibile"

"Da qui alla fine della stagione ogni squadra lotterà per un obiettivo: chi per la salvezza, chi per i playoff, chi per una posizione migliore, chi per farsi rinnovare il contratto dalla società in cui gioca; per cui ogni partita sarà come questa di oggi. - ha spiegato il coach della Givova, Matteo Boniciolli - Qualche anno fa ero a vedere le Final Four ad Istanbul e assistetti ad una partita simile tra CSKA Mosca e Olympiacos: una sfida di un livello clamorosamente superiore a questa odierna, eppure, anche a quei livelli, è accaduto. Mi è successo anche quando ero alla Virtus Bologna: nonostante precise indicazioni fornite ad un playmaker di grande esperienza come Boykins in un time-out, la sua non corretta esecuzione ci fece perdere una partita importante proprio contro Treviso, cosa che può capitare quando i giocatori sono sottoposti ad un incredibile stress fisico ed emotivo. A trent’anni mi sarei arrabbiato come una biscia, adesso so che può succedere. Ma devo ammettere che, ai punti, la nostra vittoria sia indiscutibile: siamo stati avanti dal 2-0 fino alla fine. Siamo a 9 vinte e 9 perse, ma ho le idee chiare, so bene qual è il nostro problema, che non posso dichiarare ma che voglio provare a superare, almeno parzialmente, durante la pausa. Non sottolineerei troppo la qualità della vittoria e penserei piuttosto alla prossima partita contro Pesaro. Voglio infine ringraziare il pubblico perché, nel finale di gara, non ci ha fischiato come sarebbe potuto accadere in qualche altra piazza, anzi ha continuato ad incitarci ed il rimbalzo e canestro finale di Gentile è la sintesi di questo".

Il tabellino

LegaBasket Serie A

Diciottesima Giornata

Givova Scafati - Nutribullet Treviso 95-93

Parziali: 30-17; 26-23; 23-20; 16-33

Scafati: Cavaliere ne, Sangiovanni ne, Gentile 15, Mouaha 2, Pinkins 19, Rossato 7, Logan 9, Robinson 24, Rivers 16, Nunge, Pini, Strelnieks, Gamble 3. All. Boniciolli

Treviso: Bowman 21, Zanelli 4, Harrison 27, Torresani 2, Faggian, Robinson 4, Scandiuzzi ne, Mezzanotte 2, Allen 10, Camara, Olisevicius 19, Paulicap 4. All. Vitucci

Arbitri: Giovannetti, Lo Guzzo, Marziali

Foto: ufficio stampa Scafati Basket 1969