Givova Scafati Basket, Boniciolli: "Abbiamo molto da perdere a Bologna" Domenica (ore 19) gialloblu ospiti della Virtus Segafredo per la ventesima giornata di Serie A

Domenica, con palla a due alle 19, la Givova Scafati sarà ospite della Virtus Segafredo Bologna. Il match è stato presentato da coach Matteo Boniciolli: "Nella classifica delle gare disputate negli ultimi due mesi, siamo secondi. Ma in un campionato difficile come questo, la continuità è importante. - ha spiegato il tecnico gialloblu - Ora ci attendono grandi sfide contro grandi squadre, a partire da quella con la Virtus Bologna, contro cui possiamo capire se siamo in grado di puntare ad un obiettivo più importante della salvezza. Incontreremo la squadra che gioca la migliore pallacanestro d’Europa insieme al Real Madrid e che la colloca ai vertici dell’Eurolega. Andremo in trasferta a verificare quello che siamo noi, contenti di poter giocare contro una squadra che gioca una pallacanestro fantastica, guidata da un allenatore di primissima fascia a livello mondiale. Di solito, in questi casi, si dice che non abbiamo nulla da perdere. Invece ritengo che abbiamo molto da perdere: vogliamo verificarci con gioia di fronte alla squadra che gioca la migliore pallacanestro d’Europa".