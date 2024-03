Givova Scafati Basket: si riparte, domenica la sfida con l'Umana Reyer Venezia Domenica (ore 18) la gara contro i lagunari alla Beta Ricambi Arena - PalaMangano

Riparte la Serie A dopo il doppio weekend di pausa, prima per la Coppa Italia vinta dalla Gevi Napoli a Torino, poi per la finestra Nazionali con le gare di qualificazione ai tornei continentali. Domenica, con palla a due alle 18, alla Beta Ricambi Arena - PalaMangano, la Givova Scafati ospiterà l'Umana Reyer Venezia con l'obiettivo di confermare la prospettiva playoff andando oltre la salvezza tranquilla.

Blakes: "Puntare al maggior numero di vittorie per i playoff"

Coach Matteo Boniciolli punta forte su Gerry Blakes: "Io e la mia famiglia ci siamo ambientati nella città di Scafati in poche settimane. - ha affermato l'ala piccola della Givova, inserito nel roster dopo l'uscita improvvis di David Logan - Lo stesso vale per il mio ambientamento nello spogliatoio, dove sto creando una sempre maggiore intesa con i miei nuovi compagni. Ho trovato un gruppo forte e competitivo, che può puntare ad un piazzamento nei playoff e di cui sono orgoglioso di farne parte. Per acciuffare i playoff dobbiamo però vincere il maggior numero di gare, soprattutto in casa, come quella di domenica contro Venezia. Servirà una difesa forte ed aggressiva perinterrompere i loro meccanismi offensivi, mentre in attacco dobbiamo prendere buoni tiri e giocare con grande vigore ed energia. I due punti in palio sono preziosi, li vogliamo e stiamo lavorando sodo per conquistarli sul campo dinanzi al nostro caloroso pubblico, a cui vogliamo dedicare questo successo, che potrebbe costituire un viatico importante per raggiungere i playoff, obiettivo che rincorriamo con ottimismo e fiducia nei nostri mezzi".

Foto: ufficio stampa Scafati Basket 1969