Givova Scafati Basket ko contro l'Umana Reyer Venezia (66-95) LegaBasket Serie A: gialloblu sotto in doppia cifra all'intervallo, poi di 24 al 30'

L'Umana Reyer Venezia guida il match sin dal primo quarto, chiuso avanti 16-21 e passo dopo passo controlla la sfida alla Beta Ricambi Arena - PalaMangano. La Givova Scafati si ritrova sotto di 12 all'intervallo e di 24 al 30' ed esce sconfitto dalla sfida contro i lagunari, valido per la ventunesima giornata della LegaBasket Serie A.

Boniciolli: "Atteggiamento remissivo"

"Mi fa rabbia vedere che è sparito quanto di buono c’era tre settimane fa. - ha spiegato il coach della Givova, Matteo Boniciolli - Noi sportivi professionisti abbiamo tanti diritti, ma ci dimentichiamo troppo spesso dei doveri, tra cui quello di rispettare il lavoro, lo stipendio e le persone che vengono a vederci. Oggi abbiamo avuto un atteggiamento remissivo che non deve esistere, perché possiamo perdere le partite anche in maniera diversa da questa. La nostra gente e la proprietà non merita un atteggiamento debole, fragile e negativo come questo. Ricominceremo a lavorare sin da subito".

Il tabellino

LegaBasket Serie A

Ventunesima Giornata

Givova Scafati - Umana Reyer Venezia 66-95

Parziali progressivi: 16-21, 33-45, 51-75

Scafati: Cavaliere ne, Sangiovanni ne, Blakes 19, Gentile 17, Mouaha, Pinkins 6, Rossato 15, Robinson 5, Rivers 5, Nunge 4, Pini 7, Gamble 5. All, Boniciolli

Venezia: Spissu 8, Tessitori 16, Heidegger 11, Casarin 8, De Nicolao, O'Connell 2, Janelidze ne, Kabengele 6, Brooks 3, Simms 5, Wiltjer 21, Tucker 15. All. Spahija

Foto: ufficio stampa Scafati Basket 1969