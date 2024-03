Taekwondo, super Ilenia Matonti: la 19enne di Baronissi vola alle Olimpiadi Dopo 16 anni il Taekwondo femminile tornerà alle Olimpiadi

Ilenia Elisabetta Matonti, 19enne di Baronissi, rappresenterà l’Italia ai prossimi Giochi Olimpici di Parigi nella specialità del Taekwondo, categoria -49 kg. La giovane salernitana ha tracciato un percorso eccezionale nell'European Qualification Tournament che si sta svolgendo a Sofia, in Bulgaria.

Ilenia, infatti, ha battuto tutte le avversarie con le quali si è misurata: inizialmente ha superato la la finlandese Ida-Elina Tammila (10-0 nel primo round e 13-0 nel secondo). Successivamente, è stata la volta della tedesca Ela Aydin, prima nel ranking di queste qualificazioni e decima nel ranking olimpico, che Ilenia ha sconfitto in due round con i punteggi di 3-1 e 9-6. In chiusura la 19enne ha servito il tris, battendo la svedese Indra Boden, (6-0 nel primo round e 16-3 nel secondo). Un trionfo che ha spianato la strada di Parigi 2024 ad Ilenia Matonti, pronta ora a giocarsi le sue chance sul palcoscenico olimpico.

La 19enne di Baronissi, nel frattempo, ha già scritto una pagina di storia: il taekwondo femminile, infatti, mancava ai giochi olimpici da 16 anni in quanto l’ultima apparizione risaliva a Pechino 2008.

«Grandissima prestazione della nostra concittadina Ilenia Elisabetta Matonti, della ASD Bentis del maestro Michele Senatore e Orlando Senatore, al torneo di qualificazione continentale di taekwondo di Sofia (Bulgaria), dove questo pomeriggio ha strapazzato con una grandissima prestazione le avversarie conquistando il diritto ai Giochi Olimpici di Parigi 2024», ha scritto sui social il sindaco di Baronissi, Gianfranco Valiante. «Grande classe e grande determinazione della diciannovenne Ilenia che ha incantato lo sport italiano e non solo. In festa la federazione italiana, in festa Baronissi. Saluteremo al rientro dalla Bulgaria Ilenia, del quartiere Nuova Irno, orgoglio italiano e della nostra città», conclude Valiante.