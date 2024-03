Givova Scafati Basket ko a Brescia: la Germani vince 89-78 Coach Boniciolli: "Dobbiamo resistere a questo momento di negatività"

La Givova Scafati va ko a Brescia contro la Germani con il finale di 89-78 nella gara valida per la ventiduesima giornata della LegaBasket Serie A. "È importante per tutto il movimento che, oltre al duopolio Milano - Bologna, ci siano squadre come Brescia e Tortona in grado di puntare al titolo e alle prime posizioni, grazie agli investimenti delle società. - ha spiegato il coach della Givova, Matteo Boniciolli - Stasera ci siamo presentati senza Gentile, che per noi vale quanto Della Valle e Petrucelli insieme. In una partita in cui siamo stati spesso avanti, giocando alla pari e a viso aperto, anche in temini di qualità cestistica, contro la prima in classifica, è chiaro che il parziale di 12-3 degli ultimi cinque minutisi spiega con le qualità indiscutibili di Brescia, che ha saputo aspettare e reggere emotivamente il confronto, e con la nostra ridotta rotazione degli esterni, per cui la presenza di Gentile, che dà profondità all’attacco e letture come pochi, ci avrebbe senza dubbio aiutati. Veniamo da tre partite, una più difficile dell’altra, in cui abbiamo sempre dovuto fare a meno di Gentile e a anche di Blakes Bologna, dove eravamo sotto di 4 a metà del terzo quarto. Tutte e tre le sconfitte sono derivate dalla mancanza di energia, è stata premiata la maggiore profondità degli organici avversari. Il nostro proprietario, così come è intervenuto ingaggiando Blakes dopo la partenza di Logan, ha fatto lo stesso ora, ingaggiando un giocatore che possa supplire anche all’assenza di Gentile e rimpolpare il pacchetto esterni. Complimenti a Brescia, a cui auguro tutto il bene possibile, mentre noi dobbiamo resistere a questo momento di negatività e ad individuarne i motivi, che mi sembrano però abbastanza palesi".

Il tabellino

LegaBasket Serie A

Ventiduesima Giornata

Germani Brescia - Givova Scafati 89-78

Parziali: 22-22, 25-26, 19-18, 23-12

Brescia: Christon 14, Gabriel 3, Bilan 12, Burnell 4, Massinburg 5, Tanfoglio ne, Della Valle 25, Petrucelli 18, Cournooh 8, Pollini ne, Akele, Porto. All. Magro

Scafati: Cavaliere ne, Sangiovanni ne, Blakes 4, Gentile ne, Mouaha, Pinkins 17, Rossato 9, Robinson 10, Rivers 8, Nunge 19, Pini 2, Gamble 1. All. Boniciolli

Arbitri: Rossi, Gonella, Marziali