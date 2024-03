Pallamano A1. Jomi Salerno, c’è Brixen alla Palumbo: "Prima di quattro finali" Le salernitane hanno collezionato 6 vittorie nelle ultime 6 giornate

Nuovo appuntamento con il campionato di serie A1 di pallamano femminile. Sabato 23 marzo, alle ore 18.30, la Jomi Salerno ospiterà Brixen alla Palumbo. Quella del prossimo fine settimana sarà la prima di quattro gare importantissime, quelle che condurranno alla fine della fase regolare della stagione. Un periodo particolarmente positivo per le campionesse d’Italia in carica che nelle ultime 6 giornate hanno collezionato 6 vittorie, quattro nella gestione Cassan. Reduci dall’ampio successo ottenuto sul campo del Mezzocorona, le capoliste hanno lavorato duramente in settimana per prepararsi alla cruciale sfida contro Bressanone, quarto in classifica con 25 punti. Le salernitane hanno intenzione di allungare la scia di risultati positivi, potendo contare anche sul calore ed il supporto del pubblico dicasa. La gara di andata vide la Jomi primeggiare in casa del Brixen che, dunque, arriverà a Salerno per riscattare quella sconfitta. Bressanone è reduce da tre vittorie consecutive, l’ultima quella contro il Pontinia dello scorso fine settimana.

“Lo scorso sabato abbiamo ottenuto una vittoria importante, ma adesso ci attendono quattro gare molti importanti - ha dichiarato il coach della Jomi Salerno Christophe Cassan -. Abbiamo grande rispetto di Brixen, hanno davvero buone giocatrici e hanno disputato un ottimo match contro Pontinia lo scorso fine settimana. Abbiamo quattro finali fino alla fine della stagione”.