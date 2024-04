Givova Scafati Basket: sconfitta a Cremona contro la Vanoli (68-63) Coach Boniciolli: "Se farmi da parte servirà a dare una scossa alla squadra, allora lo farò"

La Givova Scafati esce sconfitta dal parquet del PalaRadi. La Vanoli Cremona ha superato i gialloblu con il risultato di 68-63 nella gara valida per il ventiseiesimo turno della LegaBasket Serie A. "Fatti salvi i meriti di Cremona, questa sera non mi sono riconosciuto nell’atteggiamento della squadra. - ha spiegato il coach della Givova, Matteo Boniciolli - Non è mia abitudine scaricare le responsabilità, ma stasera sono rimasto deluso dalle facce, dagli atteggiamenti, dagli sbuffamenti. Mi sentirò con la proprietà per capire se il problema sono io. Siamo ancora in corsa per la salvezza, mentre l’obiettivo playoff si è infranto con queste tre ultime sconfitte. C’è qualcosa che non va nell’atteggiamento; se non cambia, non andiamo da nessuna parte. Se farmi da parte servirà a dare una scossa alla squadra, allora lo farò. Questo atteggiamento non è rispettoso nei confronti della proprietà, degli sponsor e della pallacanestro. Queste facce vanno portate altrove. La pallacanestro è gioia, sembrava stasera che stessimo ad un funerale. Se la proprietà reputerà sia giusto cambiare allenatore per far tornare il sorriso sui volti di questa squadra, io non avrò problemi a farmi da parte".

Il tabellino

LegaBasket Serie A

Ventiseiesima Giornata

Vanoli Cremona - Givova Scafati 68-63

Parziali: 18-17; 17-13; 15-12; 18-21

Cremona: Eboua 5, Adrian 6, Davis 6, Pecchia 1, Denegri 10, Lacey 16, Piccoli, McCullough 5, Golden 4, Zanotti 15. All. Cavina

Scafati: Cavaliere ne, Sangiovanni ne, Blakes 3, Gentile 6, Henry, Mouaha, Pinkins 8, Rossato 13, Robinson 14, Rivers 7, Pini 5, Gamble 7. All. Boniciolli

Arbitri: Baldini, Quarta, Nicolini

Foto: ufficio stampa Scafati Basket 1969