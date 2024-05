Cavese, Filippi: "Già all'altezza della Serie C, pronti alla nuova sfida" Il direttore generale è intervenuto nel corso di "Focus Serie C"

"La società è già all'altezza della Serie C, strutturata e in due anni ha vinto praticamente due campionati". Così il direttore generale della Cavese, Clemente Filippi, si è espresso sul futuro del club metelliano, neopromosso in terza serie nazionale, nel corso di "Focus Serie C", appuntamento del giovedì sera (ore 20.30) su OttoChannel (canale 16): "Nel primo abbiamo perso lo spareggio e sapete le dinamiche della prima stagione. Non era scontato vincere in questo torneo. C'era la Nocerina, c'erano altre squadre, ma le avversarie hanno affrontato una Cavese che ha trovato continuità sin dai primi match e l'ha portata avanti fino al traguardo".

"Bravi a restare uniti dopo lo spareggio del 2023"

"Siamo stati bravi a restare uniti dopo la promozione mancata di pochissimo nella scorsa stagione. La rosa è stata rivoluzionata e non era facile ricostruirla. È stato un ottimo lavoro da parte di tutti grazie a una società solida. Il presidente Lamberti, i suoi soci, tutti... è riuscito ciò che è spesso difficile: dare a tutti compiti chiari, seguiti dai dirigenti".

"Stabilità in C come primo passo"

"Nei 20 anni che ho vissuto da dirigente a Castellammare abbiamo vinto tanto e farlo da stabiese è stato ancora più bello. La Cavese del 2024/2025? Siamo pronti all'iscrizione al torneo, che è il primo passo, vissuto senza problemi. Anche all'impianto sportivo sono stati effettuati gli adeguamenti per la C. Siamo impegnati nella poule Scudetto. Entreremo davvero nella programmazione al termine del ciclo di gare ufficiali. Non dobbiamo esagerare: la città di Cava deve consolidarsi come primo aspetto. Dobbiamo dare stabilità al club in terza serie nazionale".