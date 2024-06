Europei Scherma: oro per Gallo e argento per Curatoli nella sciabola maschile Il salernitano trionfa con un podio completamente azzurro: bronzo per Samele

Michele Gallo ha conquistato la medaglia d'oro nella sciabola maschile ai campionati europei di scherma in corso di svolgimento a Basilea. Il salernitano ha superato il napoletano Luca Curatoli nella finale per un podio completamente azzurro (bronzo per il foggiano Gigi Samele). "Una gioia immensa vincere un Europeo 19 anni dopo un campione straordinario come Aldo Montano. Ed è fantastico farlo nel giorno in cui ha trionfato anche Arianna Errigo, la nostra portabandiera alle Olimpiadi, nonché su uno storico podio con tre sciabolatori azzurri", ha affermato Gallo ai canali ufficiali della Federscherma. Ottimo risultato per gli atleti campani verso Parigi 2024. "Fantastico vincere dopo le emozioni vissute al Quirinale. E ora si può dire che, con me e Gimbo Tamberi, l’Italia ha scelto come alfieri anche due campioni d’Europa in carica. Un po’ come lui, in finale, ho messo del pathos": ha aggiunto Errigo.