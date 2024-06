Givova Scafati Basket: ecco Sage Tolbert L'ala grande: "Porterò la versione migliore di me in questa squadra"

Sage Tolbert è un nuovo giocatore della Givova Scafati. Contratto annuale (30 giugno 2025) per l'ala grande classe '99. "Sono entusiasta di unirmi alla Givova Scafati, porterò la versione migliore di me stesso in questa squadra con l’unica intenzione di vincere quante più partite possibili. - ha affermato Tolbert - Non vedo l’ora di iniziare a lavorare".

Il ds Agostinelli: "Pensato subito per il nostro progetto"

"Tolbert è un giocatore in ascesa, che dal primo giorno abbiamo considerato nella nostra idea di costruzione del roster. - ha aggiunto il direttore sportivo della Givova, Eugenio Agostinelli - Abbina energia ed atletismo su entrambi i lati del campo ad un grande potenziale offensivo in vari aspetti del gioco. Avremo bisogno della sua durezza e della sua abilità nel fare tante piccole cose sul parquet anche per rendere la vita più facile ai suoi compagni".

La scheda

"Atleta made in USA verticale anziché no, appena laureatosi miglior ala grande dell’ultimo campionato di Serie A in Ungheria. Pazzesco agonista, Tolbert ha fin da subito convinto lo staff dirigenziale e tecnico gialloblù per via dell’incredibile energia sprigionata ogni qualvolta mette piede sul parquet e non solo: oltre ad essere un saltatore di prima fascia, il texano ha costruito nel tempo un affidabile tiro da tre punti, restando sempre un difensore d’élite. Nato il 16 luglio del 1999 a Richmond, dopo gli anni di High School nella stessa cittadina del Texas chiusi con 8.8 punti e 5.5 rimbalzi, a 19 anni sceglie il college di Southeast Missouri State, dove inizia la sua carriera NCAA coi Redhawks. Dopo un biennio a Cape Girardeau si trasferisce a Philadelphia, ma con la casacca dei Temple Owls non è baciato dalla fortuna: il suo 2020/21 sul rettangolo di gioco dura solo 8 minuti per via di un infortunio che lo tiene lontano dai campi per diversi mesi, condizionandone anche l’annata seguente. L’ultimo anno di college lo passa in California, a San José, dove ritrova definitivamente feeling col parquet tanto da ricevere la chiamata dal Vecchio Continente, in Ungheria lo attende l’avventura col Körmend K.C. In 23 partite sigla ben 10 doppie-doppie, con 15.9 punti ed 8.8 rimbalzi di media viene inserito nel “First Team” dell’All-Hungarian A Division e premiato come “Forward of the Year” per il 2024".

Foto: ufficio stampa Scafati Basket 1969