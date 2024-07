Cavese: ufficiale il ritorno di Maffei, i dettagli Ulteriore novità nella rosa degli aquilotti verso la prossima stagione 2024/2025

La Cavese ha ufficializzato l'arrivo di Mattia Maffei in prestito dal Catania. Per il difensore classe 2004 è un ritorno essendo cresciuto nel club metelliano.

Il comunicato

"La Cavese 1919 comunica di aver acquisito a titolo temporaneo sino al 30 Giugno 2025, le prestazioni sportive del difensore Mattia Maffei. Un ritorno in maglia biancoblù per il classe 2004, essendo stato un prodotto del settore giovanile aquilotto, prima di giungere in prima squadra nella stagione 2021/22. 36 le presenze in Serie D nei due anni blufoncè. Lo scorso anno nella prima parte di stagione al Catania, prima di giungere a Fiorenzuola nel Girone A della Serie C Now, con 14 match disputati nel girone di ritorno".

Foto: pagina ufficiale Facebook Cavese 1919