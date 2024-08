Cavese-Trapani, al via la prevendita La sfida di Coppa Italia Serie C aprirà la stagione dei metelliani

Scatta la prevendita per Cavese-Trapani, sfida valevole per il primo turno eliminatorio della Coppa Italia Serie C 2024-2025 in programma sabato 10 agosto alle ore 21:00. Per il debutto interno, il Simonetta Lamberti è pronto ad abbracciare i blu foncè in vista di una stagione che si preannuncia speciale dopo il ritorno nel terzo campionato nazionale.

Un tagliando in Curva Sud Catello Mari costerà 8 euro, 12 per i Distinti “Eduardo Purgante”. 18 euro il costo della Tribuna scoperta, mentre 22 e 35 rispettivamente è il costo per la tribuna laterale e per quella centrale. Accesso gratuito per gli Under 14. Aperto anche il settore ospiti al costo di 8 euro.