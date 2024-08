Cavese, ko con il Trapani in Coppa Italia Decide un gol di Kanoutè

Parte con una sconfitta la stagione della Cavese. Al Simonetta Lamberti il Trapani passa di misura (0-1), con il gol di Kanoutè a decidere la partita. Per i siciliani continua la corsa nella Coppa Italia di Serie C, per i metelliani invece il rammarico per il ko ma soprattutto le certezze di un inizio promettente di stagione.

Primo tempo molto equilibrato, rotto però dalla giocata di Kanoutè che batte Boffelli e parte avanti gli ospiti. Nella ripresa, la Cavese prova a farsi avanti con Fella. Nel finale, Gelli viene espulso e il Trapani resta in dieci. La Cavese prova il forcing senza fortuna. Il Trapani festeggia e affronterà il Monopoli.

Cavese: Boffelli, Saio, Piana, Loreto, Marchisano (Rizzo 59’), Citarella (Barone 77’), Pezzella, Fornito (Badje 65’), Maffei (Diarrassouba 65’), Fella, Vigliotti (Sorrentino 46’). In panchina: Lamberti, Di Somma, Barba, Aurino, Konate, Marranzino, Tropea, Natale. All. Di Napoli

Trapani: Seculin, Ciotti, Gelli, Benassai, Martina, Karic, Carraro, Crimi (Balla 71’), Kanoute (Kragl 65’), Udoh (Lescano 65’), Fall (Bifulco 85’). In panchina: Ujkaj, Pozzi, Marino, Pino, Zuppel, Muscas, Bolcano. All. Torrisi

Arbitro: Antonio Di Reda di Molfetta; assistenti: Giampaolo Jorgii di Albano Laziale e Davide Fabrizi di Frosinone. IV ufficiale: Valerio Vogliacco di Bari

Reti: Kanoute 38’

Note: Ammoniti Piana, Crimi, Gelli. Espulso Gelli per doppia ammonizione al 91’

Calci d’angolo: 7-4

Recuperi: 1’ pt; 6’ st

Spettatori: 2.000 circa