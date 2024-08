Benevento-Cavese, al via la prevendita con restrizioni per il settore ospiti Intanto il settore giovanile ritorna al "Desiderio" di Pregiato

Dalle ore 14:00 di oggi è partita la corsa ai biglietti per il settore ospiti del Vigorito per Benevento-Cavese, match in programma lunedì sera alle ore 20:45. Per il derby nel Sannio, lo spicchio di stadio riservato ai tifosi blufoncè sarà accessibile solo ai residenti nelle province di Napoli, Avellino e Caserta, nel nome del divieto sia per i residenti a Salerno che a Benevento. La vendita non è possibile online ma solo nei punti autorizzati al costo di 9 euro.

Intanto, da ieri sono ufficialmente iniziate le attività anche delle tre formazioni del settore giovanile della Cavese, che parteciperanno ai campionati nazionali Primavera 4, Under 17 ed Under 15. Sarà il “Desiderio” di Pregiato ad ospitare la cantera blufoncè grazie all’accordo siglato dal club metelliano e dalla nuova gestione targata Asd Mondo Sport. Determinante l’azione del patron Alessandro Lamberti e del Responsabile Settore Giovanile Claudio De Rosa, di riportare le compagini giovanili di nuovo in città per allenamenti e gare, insieme alla grande disponibilità e volontà mostrata da Mondo Sport guidata dal Presidente Giovanni Sergio.