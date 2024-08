Campionati Italiani di Beach Sprint, il Circolo Canottieri Irno cala il tris Oro per i master, argento per il doppio misto e il singolo femminile

Un weekend di grandi successi per il Circolo Canottieri Irno ASD ai Campionati Italiani di Canottaggio nella disciplina del Beach Sprint, nuova e affascinante specialità che farà il suo debutto alle prossime Olimpiadi di Los Angeles nel 2028. L'equipaggio Master composto da Alfonso Sanseverino, Francesco Cappuccio, Gennaro Gallo e Riccardo Siena ha conquistato la medaglia d'oro con una performance straordinaria, dimostrando capacità tecniche, strategiche e atletiche superiori nelle difficili condizioni del mare aperto.

Ottimi risultati anche per il duo misto formato da Lucio Cozzolino e Angelina Iannicelli, che hanno ottenuto un prestigioso secondo posto nella gara di coppia, premiati direttamente da una leggenda del canottaggio, Giuseppe Abbagnale. Angelina Iannicelli ha poi confermato il suo talento, aggiudicandosi un’altra medaglia d’argento nel singolo femminile.

Alfonso Sanseverino, protagonista della vittoria nella categoria Master, ha voluto sottolineare l’unicità e il fascino del Beach Sprint, una disciplina che si distingue nettamente dal canottaggio classico. “Il Beach Sprint non è la tradizionale specialità olimpica in acque ferme: richiede agilità, equilibrio, sensibilità sulle traiettorie e sulle condizioni meteo, oltre alla capacità di dosare le energie per remare e correre. Si gareggia in mare aperto, dove le condizioni possono cambiare in un attimo, ed è fondamentale saper gestire ogni imprevisto. È uno sport in evoluzione, spettacolare e dinamico, dove il miglior tempo può scegliere la corsia e ogni dettaglio può fare la differenza. È una sfida avvincente che regala emozioni uniche,” ha dichiarato Sanseverino concludendo. “Questa disciplina rappresenta una straordinaria opportunità di partecipazione e crescita per il nostro sport.”

“Il Circolo Canottieri Irno ASD è orgoglioso dei risultati ottenuti dai propri atleti e continuerà a promuovere il Beach Sprint, una specialità che rappresenta il futuro del canottaggio a livello internazionale”, conclude Gianni Ricco, presidente del sodalizio bianco rosso.