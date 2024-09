Cavese, Di Napoli: "Col Crotone sfida ostica ma la squadra vuole il riscatto" Il tecnico metelliano: "Dobbiamo fare tesoro degli errori commessi a Benevento"

La Serie C torna al Simonetta Lamberti. Raffaele Di Napoli presenta Cavese-Crotone, sfida in programma domani sera alle ore 20:45. “Siamo reduci dalla sconfitta di Benevento che ci ha lasciato convinzione, dobbiamo fare tesoro degli errori commessi e ripartire dalla determinazione che abbiamo mostrato a Benevento, sicuri delle nostre qualità. Affrontiamo un’altra squadra costruita per vincere ma sono consapevole del lavoro che abbiamo svolto in settimana, sicuri della forza del nostro avversario ma anche certo della volontà del gruppo di trovare i primi punti.

Formazione? Abbiamo tante frecce nel nostro arco e sono sicuro che chi scenderà in campo dall’inizio e chi subentrerà potrà dare il suo apporto.

Settimana? Da quando abbiamo ripreso ho visto una squadra arrabbiata per una sconfitta immeritata ma allo stesso tempo determinata. In serie C ogni pallone può essere quello decisivo e bisogna lottare su ogni aspetto. I ragazzi sono applicati, legati da una grande partecipazione e con la volontà di onorare il pubblico.

Tattica? Abbiamo analizzato il Crotone e preparato alcune contromosse. Saranno anche loro ad essere preoccupati dai nostri calciatori.

Mercato? Sono arrivati due nuovi calciatori come Diop, che conosco come ragazzo e per il quale so di poter fare affidamento, e Quattrocchi che avrà bisogno di tempo ma ha qualità”.