Cavese, che notte! Vitale e Sorrentino stendono il Crotone Il Simonetta Lamberti si gode il primo successo stagionale

La stagione casalinga della Cavese si apre con una vittoria. In un Simonetta Lamberti col vestito migliore, la squadra metelliana supera il Crotone con il punteggio di 2-1, bagnando nel migliore dei modi il ritorno in C davanti al proprio pubblico. Un successo pesantissimo per la truppa di Di Napoli, abile a tenere testa ad una delle squadre più attrezzate della categoria e a portare a casa tre punti d'oro.

Partita dalle mille emozioni, con tante occasioni da una parte e dall'altra. Al 39' la Cavese trova il vantaggio con Vitale, abile nel concludere a rete l'azione di Sorrentino dopo una disattenzione dei pitagorici. Prima dell'intervallo però la Cavese rovina tutto con l'autogol di Piana che fa secco Boffelli e rimette tutto in parità (45').

La ripresa si apre con il nuovo vantaggio dei campani: Fella inventa per Sorrentino che batte Sala e fa esplodere lo stadio (52'). La Cavese ha più chance per chiudere la partita, anche il debuttante Diop. Il Crotone resta in dieci per l'espulsione di Tumminello. La Cavese gestisce il punteggio e porta a casa tre punti d'oro, nonostante il brivido per una deviazione di Piana che sfiora il secondo autogol.