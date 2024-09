Scafati Basket: Daniel Akin è l'ultimo acquisto "Non vedo l'ora di essere coinvolto al cento per cento nell'organizzazione di squadra"

Ecco Daniel Akin per la Givova Scafati: il club gialloblu ha annunciato l'accordo su base annuale con il giocatore di nazionalità inglese. "Con Akin aggiungiamo energia a rimbalzo ed anche nella metà campo offensiva, caratteristiche che stavamo ricercando per completare la squadra. - ha spiegato il direttore sportivo della Givova, Eugenio Agostinelli - È un giocatore che nella passata stagione ha fatto un'esperienza importante nel campionato francese ed in Basketball Champions League, dando conferma delle sue doti di grande agonista in campo. Quest'anno è chiamato ad un ruolo di maggiore responsabilità, e siamo certi che sarà in grado di fare un ulteriore passo in avanti nel suo percorso di crescita".

"Onorato della chance garantita dal club"

"Sono felice e onorato di essere stato chiamato da un team importante come la Givova Scafati. - ha affermato Akin - Non vedo l'ora di essere coinvolto al cento per cento nell'organizzazione di squadra ed arrivare in una città di cui in tanti mi hanno detto un gran bene. Non vedo l'ora di incontrare tutti, vedere i tifosi e vincere quante più partite possibili".

La scheda

"Nativo di Londra, il classe 1998 arriva in Via della Gloria per apportare al sistema di gioco di coach Marcelo Nicola un’altra valida opzione sotto le plance. “Dan” è un pivot moderno di 206 cm che cresce presso il college di UMBC (University of Maryland, Baltimore County) tra il 2017 ed il 2021, periodo in cui con la maglia dei Retrievers fa registrare 6.1 punti e 5.7 rimbalzi in 91 gare (55 vittorie) nel campionato NCAA. Nei due anni post-pandemia Akin resta in NCAA ma passa prima ai California Baptiste Lancers (10.8 punti, 8.1 rimbalzi ed 1.5 assist di media) e poi agli Utah State Aggies (11.9 punti e 6.9 carambole catturate a partita). Nella stagione 2023/24, al primo anno da professionista, ha l’opportunità di mettersi in mostra a Strasburgo, società con la quale disputa, oltre alla prima lega francese, la Basketball Champions League (6 punti e 3.6 rimbalzi in 18 minuti d’impiego). Daniel ha scelto il numero 47 ed è atteso in Italia nelle prossime ore".