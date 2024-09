Hockey su pista, Massimo e Giorgio Giudice protagonisti ai Mondiali L'allenatore e l'atleta della Ch Roller Salerno portano in alto il nome della città

Mentre a Salerno si attende ancora di capire quale sarà il destino del Palatulimieri e, indirettamente, della Campolongo Hospital Roller Salerno, ci sono due salernitani che stanno rappresentando la città nel panorama hockeistico mondiale. Si tratta di Massimo Giudice e del figlio Giorgio Giudice, entrambi protagonisti con le rispettive Nazionali.

Giorgio, dopo aver contribuito per due anni alla salvezza della Ch Roller Salerno nel campionato di serie A2, sta disputando i campionati del mondo a Novara con la rappresentativa Under 19. Un cammino prestigioso e che sta vedendo protagonisti i ragazzi del ct Alessandro Bertolucci. Dopo aver superato il girone composto da Colombia, Francia, Italia e Portogallo, gli azzurrini hanno battuto il Cile nei quarti, conquistando il pass per la semifinale dove questa sera affronteranno la temibilissima Spagna.



Dalla prossima settimana, invece, toccherà a Massimo Giudice difendere i colori della Nazionale. Il responsabile dell'area tecnica della Ch Roller Salerno, infatti, è anche l'allenatore della selezione femminile, con la quale si appresta ad affrontare il suo terzo campionato del mondo. Giudice, tra l'altro, nel recente passato ha conquistato un terzo posto agli Europei con l'Under 17 maschile ed il quarto posto con la femminile. Risultati che confermano come la tradizione hockeistica della città di Salerno abbia radici ben salde nel tempo e che, probabilmente, meriterebbe più attenzione da parte di tutti.