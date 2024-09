Cavese-Avellino 1-1, rimpianto metelliano: i lupi trovano il pari nel recupero Lo squillo di Marranzino all'88' fa sognare il Simonetta Lamberti. Poi il pari di Gori

Succede tutto nel recupero. Si mangia le mani la Cavese, vicina al colpaccio nel derby con l’Avellino. I metelliani pregustano il successo con il gol di Marranzino all’88’. A rovinare però i piani ci pensa Gori che al 95’ fa 1-1. Terzo risultato utile di fila per i blufoncè, ora a quota 5 punti.

Di Napoli riparte dal 3-5-2, con Saio, Piana e Loreto davanti a Boffelli. Sulle corsie ci sono Rizzo e Maffei, in cabina di regia Pezzella, ai suoi lati Vitale e Citarella. In attacco spazio per Fella e Sorrentino. Il primo tempo non si accende, con l’Avellino che prova a fare la partita ma con la Cavese che quando riparte sa far male. Sounas e Liotti sfiorano il vantaggio, con Boffelli che deve salvare sul rischio autogol di Loreto.

Nella ripresa la Cavese si rende pericolosa con Maffei e Citarella, quest’ultimo chiamando Iannarilli ad un super intervento. Nel finale succede di tutto: Fella premia Marranzino che, al primo pallone toccato, batte Iannarilli e fa esplodere il Simonetta Lamberti. Sembra finita ed invece Gori sfrutta l'assist di D'Ausilio e fa 1-1.

Foto Cavese Calcio