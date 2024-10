Cavese, derby amaro: la Turris passa al Simonetta Lamberti Non basta il gol di Sorrentino

Serata amara. La Cavese cade in casa. Al Simonetta Lamberti, i metelliani cedono nel derby campano con la Turris. Finisce 1-2 in favore degli ospiti con il gol inutile di Sorrentino dopo il doppio svantaggio firmato Giannone. Un ko amaro per i blu foncé che concludono la striscia di tre risultati utili e restano fermi a quota 10 punti.

Di Napoli riparte dal 4-3-3 con Vitale, Fella e Sorrentino in attacco. Proprio Fella va vicino al gol. La Turris però reagisce e si porta in vantaggio con Giannone (15'). La Cavese si scuote e crea pericoli in serie con Fella, Citarella e Pezzella senza fortuna. La ripresa si apre con il raddoppio degli ospiti: Boffelli stende Nocerino e permette a Giannone di raddoppiare (54'). I metelliani hanno un sussulto d'orgoglio e la riaprono con Sorrentino. Il numero 7 si crea anche gli ultimi due pericoli ma manca in precisione. E per la Cavese è tempo di ko.

Fonte foto: Cavesr Calcio