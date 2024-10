Cavese, che tegola: lesione del legamento crociato per capitan Piana I metelliani ragionano su un possibile innesto dagli svincolati

Una brutta notizia scuote l’ambiente Cavese. Dopo la rabbia per il ko interno con la Turris, i metelliani devono fare i conti anche con il bollettino medico amaro per Luca Piana. Il difensore, nel corso della sfida con il Picerno, si è procurato una lesione interstiziale del legamento crociato posteriore. Il calciatore però non dovrà essere sottoposto ad intervento chirurgico, con tempi di recupero che oscillano fra i 60 e i 90 giorni.

Resta però la pesantissima defezione per Di Napoli, costretto a dover rinunciare al leader del pacchetto arretrato. E la società, in attesa di maggiori novità sui tempi di recupero, inizia a ragionare anche su un possibile nuovo innesto dal mercato degli svincolati.

Fonte foto: Cavese Calcio