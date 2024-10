Club Scherma Salerno, il fiorettista Giuseppe Di Martino bronzo a La Spezia Prima gara nazionale della stagione per l'atleta salernitano

Prima gara nazionale della stagione e primo podio per il fiorettista Giuseppe Di Martino del Club Scherma Salerno. Il talento vietrese classe 2009 si è classificato al terzo posto nella Prima Prova Nazionale Cadetti per le armi convenzionali andata in scena nel weekend a La Spezia, tappa che ha inaugurato il percorso verso i Campionati Italiani Under 17 in programma a Terni nel maggio 2025.

Nel fioretto maschile, in una gara-maratona da ben 226 partecipanti, Giuseppe Di Martino ha cominciato il suo percorso sulle pedane liguri con sei vittorie in altrettanti assalti della fase a gironi. A seguire, nel tabellone ad eliminazione diretta ha superato 15-5 il ternano Romagnoli, per 15-0 il fiorentino Rocchini e con il punteggio di 14-13 il torinese Richiardi. Entrato tra i “top 16”, il portacolori del Club Scherma Salerno ha proseguito la sua cavalcata prima con il 15-9 sul veneziano Vianello e poi battendo 15-6 il pisano De Michieli nel match che gli ha dato la certezza di una medaglia.

Lo stop per Di Martino è arrivato solo in semifinale, per appena due stoccate, contro il frascatano Emanuele Iaquinta (poi vincitore della gara) per 15-13, che ha decretato per il fiorettista salernitano un prezioso bronzo e che dà continuità al terzo posto internazionale conseguito un mese fa nel Circuito Europeo Under 17 di Varsavia. Da notare come Di Martino sia l’unico nato nel 2009 sul podio, insieme ai 2008 Emanuele Iaquinta (Frascati Scherma), Mattia Gianese (Scherma Mogliano, 2° classificato) e Lorenzo Calabrò (Pisascherma, 3° ex aequo).

Sempre nella prova maschile di La Spezia, per il Club Scherma Salerno guidato in Liguria dai maestri Marco Autuori e Luca Bottiglieri, ottimo esordio tra i Cadetti per Lorenzo Tina ed Edoardo Di Giacomo, buona gara per David Terlizzi, Mario Malangone e Mattia Tedesco (non al top per un infortunio alla spalla).

Note liete per l’intero staff tecnico salernitano anche nel fioretto femminile: Anna Marie Maisto ha esordito tra le Under 17 conquistando un eccellente 23° posto su 136 atlete partecipanti, buona la performance pure della sua compagna di sala Martina Funari.