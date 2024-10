Pallamano A1. Cinque atleti della Genea Lanzara premiati come "salernitani doc" Riconoscimento per i ragazzi dell'Under 20

Si è tenuta nel Salone dei Marmi di Palazzo di Città la XVI Edizione del Premio “Salernitani Doc”, manifestazione ideata nel 2008 da Massimo Staglioli, presidente dell’omonima associazione e vicepresidente provinciale del Movimento Cristiani Lavoratori. Un appuntamento particolarmente atteso dalla cittadinanza salernitana che vede l’assegnazione del prezioso riconoscimento a salernitani DOC che danno lustro alla città di Salerno.

Tra i cento salernitani premiati, tra cui si annovera anche l’imprenditore Angelo Grimaldi, Presidente della Genea Consorzio Stabile - main sponsor dell’ Handball Lanzara - ben cinque atleti della Genea Lanzara cara al presidente Domenico Sica: i giovanissimi Matteo Coppola, Massimo Merola, Jacopo Milano, Raffaele Rella e Alessandro Vitiello, tutti bi-campioni italiani di pallamano nella categoria Under 20.

Questa la motivazione che, con grande soddisfazione del sodalizio salernitano, è valsa l’assegnazione del prestigioso premio:

“Con grande orgoglio e ammirazione, premiamo oggi cinque atleti cresciuti e formatisi nella squadra di handball Genea Lanzara di Salerno, che hanno dimostrato eccezionale talento, dedizione e spirito di squadra vincendo per due volte consecutive lo scudetto nazionale UNDER 20 interrompendo un’egemonia tutta settentrionale risultando la prima squadra del sud Italia a raggiungere tali obbiettivi. Questo prestigioso risultato non solo riflette le loro abilità tecniche e tattiche, ma anche la loro capacità di lavorare insieme con determinazione e passione. La loro vittoria è un esempio brillante di ciò che si può ottenere con impegno costante, disciplina, sacrificio e un forte senso di appartenenza alla squadra. Congratulazioni per aver portato onore e gloria alla nostra città”.