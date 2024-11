Cavese, risposta di personalità! Con il Taranto arrivano tre gol e...tre punti Dopo la beffa di Trapani, vittoria convincente dei metelliani, ora a -1 dalla zona playoff

La Cavese torna subito a sorridere. Dopo la beffa di Trapani, la squadra metelliana ingrana subito le marce alte e si riprende la vittoria. Al Simonetta Lamberti, gli aquilotti travolgono 3-0 il Taranto con i gol di Loreto, Vitale e Sorrentino. Cavese ora a 20 punti in classifica, ad una sola lunghezza dai playoff.

Maiuri riparte dal 3-5-2, con Diop che fa coppia con Vigliotti in attacco a causa dell’indisponibilità di Fella. In panchina c’è Sorrentino. La Cavese parte subito forte: Diop sfiora il vantaggio che Loreto realizza sugli sviluppi di corner (5’). Vitale prima e Vigliotti poi si divorano il raddoppio, con Boffelli che salva su Verde. I metelliani però si accendono sulle combinazioni Diop-Vigliotti, con Del Favero scatenato nel tenere in vita i pugliesi.

Nella ripresa il canovaccio del match non cambia: la Cavese fa la partita e alla prima occasione utile fa 2-0: Saio serve Vitale che questa volta vince la sfida con Del Favero e trova il gol (60’). Il Taranto sbatte sul palo esterno colpito da Zigoni. I locali controllano e chiudono il match con il neo-entrato Sorrentino che in diagonale buca Del Favero (86’). Nel finale Maffei sfiora il poker, prima della festa al triplice fischio finale.