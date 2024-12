Pallanuoto A2. Rari Nantes Arechi, voglia di riscatto contro l’Anzio Waterpolis Appuntamento domani alle 17 alla piscina Vitale

Sabato si torna in vasca per la 5ª giornata della regular season del girone sud campionato maschile di A2 di pallanuoto e la Bricobros Rari Nantes Arechi affronta alle ore 17 alla piscina “Simone Vitale” l’Anzio Waterpolis.

Il settebello del presidente Elena Gallo, con un solo punto in attivo in classifica, è reduce dalla sconfitta nel derby contro la capolista Check-Up Rari Nantes Salerno mentre i romani provengono dalla vittoria casalinga contro C.N. Latina.

Dopo la giornata di stop del giudice sportivo il tecnico Roberto Baviera torna a bordo vasca a guidare i suoi ragazzi. L’allenatore ha analizzato con i suoi il momento della squadra, caratterizzato non da un buon inizio anche grazie ad un calendario piuttosto duro.

Anche il prossimo avversario, l’Anzio Waterpolis, non è certamente dei più semplici, ma sul match di sabato ecco l’analisi del portiere Francesco De Totero: «Ci aspetta una bella partita sabato, sicuramente la gara contro la Rari Nantes ci è stata utile per migliorare di più in settimana, per lavorare meglio. Speriamo di portare il miglior risultato possibile a casa, anche se sicuramente sarà una gara molto complicata, sia dal punto di vista fisico, che dal punto di vista tecnico-tattico. Però speriamo di sfruttare al meglio le nostre possibilità e portare via il miglior risultato». Non un inizio di stagione ideale… «Purtroppo siamo partiti un po' col piede sbagliato, stiamo cercando di riprenderci, però con il tempo secondo me può solo migliorare la situazione e speriamo bene».