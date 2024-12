Givova Scafati Basket ko contro la Dolomiti Energia Trentino (110-119) Coach Pilot: " Mi prendo la soddisfazione di aver visto la reazione veemente dei ragazzi"

La Givova Scafati realizza 110 punti contro la capolista imbattuta, ma non bastano per batterla. La Dolomiti Energia Trentino passa alla Beta Ricambi Arena - PalaMangano con il finale di 110-119 nella decima giornata del campionato di Serie A. Sconfitta all'esordio da head coach per Damiano Pilot. "La partita è stata sicuramente divertente per qualsiasi spettatore. Abbiamo dovuto fare degli aggiustamenti in settimana e concesso ovviamente a Trento delle cose piuttosto che delle altre. - ha spiegato il tecnico della Givova - Per lo stato di forma in cui l’Aquila si è presentata qui, si è capito sin da subito che qualsiasi nostra scelta sarebbe stata punita: tirare qui col 50 per cento da 3 punti (32 tentativi) orienta e non poco la partita. Mi prendo la soddisfazione di aver visto la reazione veemente dei ragazzi dopo la trasferta di Reggio Emilia dove praticamente non ci eravamo presentati, probabilmente la prestazione di stasera sarebbe bastata per ottenere i 2 punti contro la stragrande maggioranza delle squadre della lega, non basta contro questa ingiocabile Trento. Ripartiamo da tutti gli spunti positivi di questa serata perché sabato prossimo contro Pistoia non possiamo permetterci di sbagliare".

Il tabellino

LegaBasket Serie A

Decima Giornata

Givova Scafati - Dolomiti Energia Trentino 110-119

Parziali: 30-31, 29-29, 23-28, 28-31

Scafati: Gray 28, Sangiovanni ne, Zanelli 2, Ulaneo 2, Sorokas 5, Greco ne, Miaschi, Pinkins 20, Cinciarini 13, Stewart 34, Akin 4, McRae 2. All. Pilot

Trento: Ellis 13, Cale 17, Ford 25, Pecchia 7, Niang 6, Forray 5, Lamb 18, Bayehe 6, Badalau ne, Zukauskas 22. All. Galbiati

Arbitri: Lo Guzzo, Paglialunga, Dori