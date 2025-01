La Givova Scafati ci prova senza Pinkins e Stewart, ma vince la Bertram Tortona Ramondino: "Per atteggiamento la squadra è stata super, ma non basta essere competitivi"

La Givova Scafati lotta per 40 minuti senza Pinkins e Stewart, ma esce sconfitta dal parquet della Bertram Tortona. Finale di 99-94 ed esordio con sconfitta per coach Ramondino: "Complimenti a Tortona, è stata una partita vivace e godibile. Loro bravissimi a fare tutte le cose giuste dal +11 nostro, sono tornati subito a -4 prima (80-84) e poi i liberi. - ha spiegato il coach della Givova - Noi confermiamo la competitività che era stata mostrata già prima del mio arrivo, coach Nicola e coach Pilot hanno lavorato tanto, ma, come noi oggi, non sono stati fortunati. Dobbiamo evitare di essere soddisfatti stasera, perché dal punto di vista dell’atteggiamento la squadra stasera è stata super, ma non basta essere competitivi: dobbiamo portare il nostro livello di esecuzione ancora più in alto. Tantissimi dei vantaggi che Tortona ha creato nascono da nostri errori non forzati, dobbiamo migliorare in questo per vincere più partite possibili. Ritorno a ‘casa’? In sei stagioni ho dato tutto quello che avevo, per me è sempre un grande piacere vedere questo club ad alti livelli, complimenti sinceri alla società bianconera tutta".

Il tabellino

LegaBasket Serie A

Quindicesima Giornata

Bertram Tortona - Givova Scafati 99-94

Parziali: 24-27, 23-23, 23-30, 29-14

Tortona: Zerini 2, Vital 22, Kuhse 11, Gorham, Candi 3, Denegri 3, Strautins 14, Baldasso 5, Kamagate 8, Biligha 17, Severini 10, Weems 4. All. De Raffaele

Scafati: Gray 21, Sangiovanni ne, Zanelli 10, Anim 12, Ulaneo, Sorokas 5, Pezzella ne, Miaschi 14, Cinciarini 13, Jovanovic 12, Akin 7. All. Ramondino

Arbitri: Rossi, Borgo, Capotorto