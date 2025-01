Pallamano A1. Super Genea Lanzara, vittoria casalinga contro il Campus Italia La società cara al patron Sica si è imposta con il risultato di 41-37

Vittoria doveva essere e vittoria è stata per la Genea Lanzara. Dinanzi al pubblico amico della Palestra Caporale Palumbo, i salernitani cari al Presidente Domenico Sica conquistano un prezioso successo ai danni del Campus Italia, superato col punteggio finale di 41-37.

Una partita roboante, ricca di segnature e di colpi di scena che ha divertito gli spettatori e che, al contempo, ha regalato due ulteriori punti in classifica per il gruppo guidato dal tandem Russo-Fiorillo che, al netto delle assenze di Arena, Avallone e Milano Carlo, continua a risalire in classifica portandosi ad un solo punto dalla zona PlayOff.

Avvio shock per i rossoblu che, sul momentaneo 2-3, subiscono un break di 5-0 che porta il Campus Italia avanti sul 2-8 dopo soli sei minuti di gioco. Un timeout fa rinsavire la squadra di casa che si avvicina immediatamente agli avversari (6-8 al 10’ di gioco) grazie alle segnature di Bernachea, Cuzzi e Lettera. Il Campus Italia non ci sta, ritrova un vantaggio di cinque reti al 16’ (10-15 il parziale) ma tre realizzazioni consecutive di uno scatenato Bernert Diaz – mattatore del match con dodici segnature – consentono alla Genea Lanzara di operare l’ennesimo break che porta all’ agognato pareggio sul 17-17, salvo portarsi poi negli spogliatoi sul 21-21.

Nella ripresa la Genea Lanzara parte meglio, al 33’ conduce sul 24-21 ma gli ospiti impattano dopo pochi giri di orologio sul 26-26. Con lo scorrere dei minuti, tuttavia, grazie ad un buon gioco corale sostenuto dalle parate di Mattia Chirivì Gassi, i rossoblu toccano il massimo vantaggio di sei reti al 50’ di gioco sul 36-30. Gara che, tuttavia, non può considerarsi archiviata, col Campus Italia che approfitta di alcune sbavature e della precipitosità degli attacchi dei rossoblu, rimettendosi in carreggiata al 57’ sul 38-37. Da quel momento in poi, tuttavia, è solo Genea Lanzara: tre reti firmate da un esplosivo Didone, vera spina nel fianco per la sua ex squadra, e da Cuzzi chiudono i giochi sul 41-37 finale.

Per la Genea Lanzara è tempo, adesso, di ricaricare le energie, recuperare da qualche infortunio e focalizzarsi sul prossimo importantissimo match casalingo contro Cologne.

“Innanzitutto faccio i complimenti al Campus Italia per aver portato un’ottima pallamano qui a Salerno – dichiara Alex Mendo della Genea Lanzara – è stata una sfida vibrante e molto combattuta, che ha visto loro in vantaggio nel corso del primo tempo e questo ci ha messo di fronte a non poche difficoltà. Sono stati davvero molto bravi ad impostare il proprio ritmo di gioco e, nonostante il nostro recupero, a tenerci focalizzato sul match sino al termine della contesa. Sicuramente dobbiamo operare degli accorgimenti, soprattutto in difesa, ma ci godiamo nel frattempo il risultato. Adesso testa al Cologne, speriamo di riuscire a mantenere la striscia positiva di vittorie. I nostri prossimi avversari sono alquanto ostici, si sono rinforzati, dunque ci toccherà dare il massimo, recuperare qualche infortunato e mostrare quanto valiamo”.

GENEA LANZARA – CAMPUS ITALIA 41 : 37

GENEA LANZARA: Milano A., Senatore M. 2, Merola, Senatore A., Lettera 4, Bernert Diaz 12, Galan 1, Rella, Didone 9, Milano J., Bernachea 10, Vitiello, Cuzzi 3, Mendo, Cappellari, Chirivì Grassi. All: Russo-Fiorillo

2^ GIORNATA RITORNO SERIE A SILVER | I RISULTATI: Molteno – Mascalucia 35:24; Verdeazzurro – Carpi 36:33; Genea Lanzara – Campus Italia 41:37; Haenna – Romagna 24:25; Bologna – Trieste 21:23; Cologne – Belluno 28:30.

LA CLASSIFICA: Trieste 24 pti, Belluno 18, Bologna United 17, Salumificio Riva Molteno 15, Len Solution Carpi 13, Romagna 13, Genea Lanzara 12, Campus Italia 10, Metelli Cologne 10, Verdeazzurro 9, Haenna 9, Team Mascalucia 6.