Givova Scafati Basket: rilancio salvezza, battuto il Banco di Sardegna Sassari Risultato di 98-82 per il successo gialloblu nella diciottesima giornata di Serie A

La Givova Scafati supera il Banco di Sardegna Sassari con il risultato di 98-82 nella diciottesima giornata del campionato di Serie A. Rilancio salvezza al PalaCoccia di Veroli per i gialloblu dell'Agro con la prima vittoria nella gestione targata Marco Ramondino: "C’è da essere contenti e gioire per una vittoria importante, nel girone di ritorno il risultato ha la priorità su tutto. - ha spiegato il tecnico della Givova - Credo che stasera i ragazzi abbiano meritato la vittoria, conducendo dall’inizio alla fine limitando tantissimo i nostri alti e bassi, bravi anche quando Sassari è tornata sotto di 2/3 punti a combattere e respingerli non con giocate estemporanee ma con ottime azioni. Un aspetto molto importante è che tutti hanno contribuito in modo decisivo con la partita sul filo: giocate importante in difesa da Miaschi ed Anim, Gray offensivamente è stato perfetto. Voglio dire a tutti che dopo un lungo periodo di frustrazione, di sconfitte, è molto importante prendere questa vittoria non come un sollievo, ma come una gioia di un percorso che la squadra sta facendo e deve continuare a fare. Dobbiamo continuare a lavorare perché come ci hanno mostrato Cremona a Trento e la stessa Sassari contro la Virtus Bologna ci sono degli upset che possono modificare sempre la classifica in maniera inaspettata".

Il tabellino

LegaBasket Serie A

Diciottesima Giornata

Givova Scafati - Banco di Sardegna Sassari 98-82

Parziali: 26-14, 24-26, 22-25, 26-17

Scafati: Gray 32, Sangiovanni ne, Zanelli ne, Anim 13, Sorokas 8, Greco ne, Miaschi 6, Pinkins, Pezzella ne, Cinciarini 4, Maxhuni 15, Akin 20. All. Ramondino

Sassari: Cappelletti 13, Bibbins 20, Piredda ne, Trucchetti ne, Halilovic 15, Fobbs 7, Tambone 9, Veronesi 5, Bendzius 2, Vincini 2, Sokolowski 2, Gazi 7. All. Bulleri

Arbitri: Giovannetti, Noce, Marziali