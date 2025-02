Givova Scafati Basket: vittoria preziosa a Pistoia (89-91) Ramondino: "Bisogna essere super felici, non contenti. Le gare contano tantissimo"

La Givova Scafati esce vincente dal parquet di Pistoia: vittoria preziosa sull'Estra con il risultato di 89-91 nella gara valida per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A. I gialloblu passano al PalaCarrara con i 20 punti di Miaschi, i 18 di Cinciarini, i 16 di Sorokas e i 15 di Gray. A Pistoia non bastano i 23 punti di Forrest. Seconda vittoria di fila per la Givova di coach Ramondino.

Ramondino: "Bisogna essere super felici"

"Stiamo parlando di partite del girone di ritorno, quando il risultato è dalla propria parte credo non si debba guardare a prestazioni, bisogna essere super felici, non contenti. Le partite contano tantissimo adesso, al di là della giornata di oggi che rappresentava uno scontro tra squadre a una vittoria di distanza una dall'altra, tutte le partite hanno un peso specifico superiore quindi riuscire a vincere partite così deve essere motivo di gioia. - ha spiegato il tecnico dei gialloblu - Oggi è stata una partita che credo sia stato un po’ lo specchio della squadra che siamo: ottime cose soprattutto offensivamente muovendo la palla avendo un contributo enorme da tanti giocatori (5 giocatori in doppia cifra), ma si è visto anche il fatto che difensivamente spesso sbandiamo: l'infortunio di Akin ci ha tolto il giocatore che è la nostra ancora dal punto di vista difensivo, Daniel ci dà equilibrio perché ha la mentalità per difendere, per aiutare, la sua versatilità nella difesa dei pick’n’roll è importante per noi, infatti quando lui è uscito per un buon periodo abbiamo fatto fatica ad adeguarci contro i vari Cooke e Silins".

Il tabellino

LegaBasket Serie A

Diciannovesima Giornata

Estra Pistoia - Givova Scafati 89-91

Parziali: 24-23, 30-22, 18-24, 17-22

Pistoia: Benetti 4, Christon 13, Della Rosa 3, Anumba ne, Pinelli ne, Rowan 13, Kemp 9, Cooke 5, Forrest 23, Boglio ne, Saccaggi 5, Silins 14. All. Okorn

Scafati: Gray 15, Sangiovanni ne, Zanelli, Anim, Sorokas 16, Greco ne, Miaschi 20, Pinkins 5, Pezzella ne, Cinciarini 18, Maxhuni 13, Akin 4. All. Ramondino

Arbitri: Paternicò, Borgioni, Patti