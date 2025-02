Pallanuoto A2. Rari Nantes Arechi, che tracollo: la Lazio Nuoto vince 22-8 Giornata da dimenticare per la formazione salernitana, ora terzultima in classifica

Giornata da dimenticare per la Bricobros Rari Nantes Arechi che nell’11ª giornata della regular season del girone sud del campionato maschile di A2 di pallanuoto, l’ultima d’andata, ha subito ad Acilia (Roma) una netta sconfitta per 22-8 contro i padroni di casa della Lazio Nuoto.

I parziali della gara (4-1, 6-3, 6-2, 6-2) evidenziano il dominio della squadra capitolina, che ha imposto il proprio ritmo fin dall’inizio della partita.

Con questo risultato, la squadra del presidente Elena Gallo scivola al terzultimo posto in classifica, rendendo ulteriormente complicato il proprio cammino nella competizione.

Al termine della gara, il tecnico Roberto Baviera ha commentato: «Abbiamo affrontato una squadra molto preparata e oggi la differenza in acqua è stata evidente. Dobbiamo lavorare su tanti aspetti, a partire dall’approccio alla partita. Il torneo è ancora lungo e faremo tutto il possibile per tornare sulla rotta giusta».

Il campionato osserverà ora un turno di riposo prima dell’inizio del girone di ritorno: la Bricobros Rari Nantes Arechi tornerà in vasca sabato 22 febbraio 2025 alle ore 13:00, quando sarà impegnata in trasferta contro la Waterpolo Palermo in una sfida cruciale per rilanciare le proprie ambizioni stagionali.

S.S. Lazio Nuoto - Bricobros Rari Nantes Arechi 22-8 (4-1; 6-3; 6-2; 6-2)

S.S. Lazio Nuoto: M. Marchetti, A. Olivi, Nicolia L. 1, G. Silvestri 4, R. Korban 2, Nenni 1, S. Russo 3, A. Costanzo 1, D. Tresa 2, N. Troiani 5, G. Giacomone 2, F. Corelli 1, E. Leoni, M. Filippi. All. Ruffelli

Bricobros Rari Nantes Arechi: C. Salmieri, C. Pagano, A. Giannatsis 2, C. Lamanna 1, C. De Sio, A. Ragosta 1, L. Albano 1, G. Gregorio 2, V. Santoro 1, M. Vuolo, A. Apicella, G. Barberisi, F. De Totero. All. De sio

Arbitri: Isaja e Alessandroni

Note: usciti per limite di falli Filippi (L) e De Sio (A) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: S.S. Lazio Nuoto 5/10 + 3 rigori e R.N. Arechi 2/6 + un rigore. Spettatori 100 circa.