Basket A2. Débacle Salerno Ponteggi ’92 contro Costa Masnaga Terza sconfitta consecutiva per le granatine, ora il calendario si fa in salita

Terza sconfitta consecutiva per la Salerno Ponteggi ’92 alla diciottesima giornata della Techfind Serie A2 femminile, dopo quelle contro Selargius e San Giovanni Valdarno. La CLV Limonta Costa Masnaga riscatta la sconfitta a domicilio dell’andata e va via dal PalaSilvestri-Itsvil Arena a pancia pienissima, lasciando pure il resto sul tavolo: 52-83 il finale per la compagine lombarda, che consolida il secondo posto volando a 28 punti, mentre le granatine restano impantanate a 14 con Broni e La Spezia, sconfitta dall’USE Scotti Empoli, prossima avversaria del team di coach Di Lorenzo ed anch’essa seconda in graduatoria.

Probabilmente la peggior prestazione della stagione per la Salerno Ponteggi ’92, pur al cospetto di una Costa Masnaga di livello indiscutibilmente superiore. Percentuali da tre impressionanti per le ospiti soprattutto nel primo quarto. A 4’ dalla prima interruzione è 6-17, già vantaggio considerevole. La bomba di De Mitri non basta a tenere botta alle avversarie trascinate da Motta e dalla specialista dalla distanza, Penz. Già +10 (18-28) per le lombarde a fine primo quarto. Il secondo comincia col ruggito di Osazuwa nel pitturato e con i liberi segnati in scioltezza da N’Guessan. Costa Masnaga mette il turbo, mentre Salerno si lascia andare a tante imprecisioni. La squadra ospite fa tutto ciò che deve in difesa e in attacco, quella di casa fa solo altri 5 punti prima dell’intervallo lungo. Quanto basta per fotografare la partita. (dop oa ver toccato +30)

Tripla di Valerio in apertura di terzo quarto. Mini break Salerno che torna a -21 in 3’ ma è già troppo tardi, sia per l’eccessivo divario, sia per la straripante superiorità delle avversarie che riprendono la marcia con ancor più vigore il +31 (37-68) con cui Costa Masnaga si trova a gestire l’inizio dell’ultimo periodo non è casuale. Sul velluto gli ultimi 10’ per il 52-83 finale. Per le granatine un momento di salita nel percorso, non aiutate anche dal calendario oggettivamente molto duro.

TABELLINO - SALERNO PONTEGGI ’92-CLV LIMONTA COSTA MASNAGA (18-28; 23-51; 37-68)

SALERNO: Oliveira 15, Valerio 13, Scala, De Mitri 9, Yusuf 4, Naddeo 2, Orchi 2, Tagliaferri ne, Esposito ne, Kirschenbaum 5, Scolpini 2, Vitali. Coach: Di Lorenzo.

Tiri da 2: 18-61; Tiri da 3: 4-6; Tiri liberi: 12-17; Rimbalzi: 35 (12-23, Oliveira 7); Assist 6 (Oliveira, Valerio 2); Palle recuperate 11 (Valerio 2); Palle perse 13 (Valerio, Kirschenbaum 4). Uscita 5 falli: Oliveira.

COSTA MASNAGA: Penz 16, Osazuwa 15, Gorini 4, Kaczmarczyk 3, Motta 15, Cibinetto 3, N’Guessan 16, Lelli, Bonomi 8, Serra 3. Coach: Andreoli.

Tiri da 2: 26-55; Tiri da 3: 12-22; Tiri liberi: 19-23; Rimbalzi: 42 (9-3, Osazuwa 14); Assist 8 (Gorini, N’Guessan 2); Palle recuperate 6 (Penz 3); Palle perse 17 (Motta 4).

Arbitri: Manco-Palazzo