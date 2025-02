Cavese, che colpo: arriva Chiricò a rinforzare l'attacco L'esterno offensivo arriva dal Catania

Un rinforzo per completare il tridente. La Cavese non vuole correre rischi retrocessione e si affida al talento di Cosimo Chiricò per riprendere a correre. Il club metelliano ha annunciato l’accordo con l’esterno offensivo classe 1991, svincolatosi dal Catania e arrivato in Campania dopo la finestra invernale di mercato. Un colpo di mercato importante per i metelliani che mettano a disposizione di mister Maiuri un calciatore dalla grande tecnica e soprattutto da una carriera importante. L’ultima tappa era stata il Catania, con l’esclusione però dai piani tecnici di mister Toscano che hanno spinto il calciatore ad accettare la corte della Cavese. Chiricò sarà già a disposizione con il Picerno, con Maiuri che ora ragiona su un tridente di fuoco con Fella e Sorrentino.