Pallamano, A1. La Genea Lanzara cede in trasferta al Molteno Ora i salernitani dovranno affrontare cinque gare fondamentali per conoscere il proprio destino

Dopo il netto e convincente successo casalingo ai danni della Orlando Haenna, una brutta Genea Lanzara cede in trasferta al Molteno nella sesta giornata di ritorno del Campionato Nazionale di Serie A Silver maschile. La squadra guidata dal tandem Russo – Fiorillo nulla ha potuto al cospetto dei più cinici padroni di casa, bravi ad imporre il proprio gioco sin dalle prime battute del match.

Una gara affrontata, tuttavia, al netto delle indisponibilità di Milano, Avallone, Arena (in panchina soltanto per onor di firma) e con un Bernachea impiegato soltanto nei primi giri di orologio. Fatto sta che la Genea poteva e doveva dare di più in una gara compromessa già al 20’ con diversi errori in fase di impostazione dei rossoblu che hanno favorito prima e seconda fase avversarie. Note liete del match le prestazioni tra i pali di Chirivì Grassi e Cappellari, i quali evitano al Molteno di dilagare nel punteggio, ed uno scatenato Santiago Bernert Diaz, sempre più mattatore della Genea con un bottino personale di quindici segnature.

Pronti via, al 4’ di gioco il punteggio è stabilizzato sul 3-2. Il Molteno ingrana le marce e, senza faticare più del dovuto, sfruttando le ingenuità dei rossoblu, a metà della prima frazione di gioco è già avanti sul 12-6. Il divario di sei reti si mantiene sino al 23’ quando, sul 16-10, sfruttando anche le numerosi situazioni in superiorità numerica, il Molteno raggiunge il +10 chiudendo a prima frazione di gioco sul 22-12.

Nella ripresa servirebbe una rimonta eclatante per capitan Milano e compagni, ma le distanze anziché ridursi si amplificano, con i padroni di casa avanti al 38’ sul 29-13. Inizia, così, una girandola di cambi per entrambe le formazioni consentendo a tutti gli effettivi di scendere in campo. Nell’ ultimo quarto di gara la Genea trova con maggiore continuità la via delle rete, chiudendo i giochi sul 38-26 finale.

A cavallo tra PlayOut, salvezza diretta e, matematicamente, anche PlayOff Promozione, per la Genea Lanzara si preannunciano cinque gare fondamentali per conoscere il proprio destino, a partire dall’ ostico e importante match del prossimo Sabato contro un Bologna in grande spolvero e terzo in classifica.

MOLTENO – GENEA LANZARA 38 : 26

GENEA LANZARA: Milano, Senatore M. 2, Senatore A. 1, Lettera 1, Bernert Diaz 15, Arena, Galan 1, Didone 2, Bernachea, Vitiello 1, Cuzzi 1, Mendo 2, Cappellari, Chirivì Grassi. All. Russo – Fiorillo

6^ GIORNATA RITORNO SERIE A SILVER I I RISULTATI DELLE GARE: Molteno – Genea Lanzara 38:26; Mascalucia – Romagna 24:22; Haenna – Cologne 28:33; Trieste – Carpi 20:19; Bologna – Belluno 26:18; Verdeazzurro – Campus Italia T.B.D.

LA CLASSIFICA: Trieste 32 pti, Salumificio Riva Molteno 23, Bologna United 22, Belluno 18, Len Solution Carpi 17, Metelli Cologne 17, Genea Lanzara 15, Romagna 14, Verdeazzurro 13*, Haenna 11, Campus Italia 10*, Team Mascalucia 10.

*una partita in meno