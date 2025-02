Pallanuoto A2. Rari Nantes Arechi, Baviera: "Ci attendono undici battaglie" Al via il girone di ritorno, il tecnico si attende una netta inversione di tendenza

Si avvicina il momento di tornare in vasca per riprendere il cammino nella regular season del girone sud della serie A2 di pallanuoto maschile e la Bricobros Rari Nantes Arechi sta intensificando il lavoro di preparazione in vista del match a Palermo contro la Waterpolo di sabato prossimo.

Coach Roberto Baviera si attende dai suoi ragazzi una ripartenza sprint, soprattutto una netta inversione di tendenza rispetto alla prestazione contro la Lazio Nuoto.

«Effettivamente ad Acilia i ragazzi hanno fatto una bruttissima partita, non ne hanno azzeccata una – ha commentato Roberto Baviera – purtroppo ci sta che si siano giornate storte e che non te ne va bene una. Ai miei giocatori ho fatto un piccolo discorso in settimana e spero che abbiano capito la situazione. Il bilancio del girone d’andata? Direi negativo, è evidente. Per me ci mancano almeno sei punti. Abbiamo iniziato il campionato con partite in cui avremmo dovuto raccogliere i punti che ci mancano. È anche vero che abbiamo cominciato con un ritardo di preparazione e questo lo abbiamo pagato. Gli ultimi risultati ci avevano consentito di rivedere la luce, ma due settimane fa abbiamo perso di brutto con l’Ischia ritornando con i piedi per terra».

All’orizzonte si parano tre gare importanti e fondamentali per il cammino della Bricobros Rari Nantes Arechi verso posizioni di classifica più tranquille: in trasferta a Palermo con Waterpolo, alla “Vitale” con l’Acquachiara e fuori casa contro Napoli Lions, tutto questo prima del derby contro la corazzata Rari Nantes Salerno.

Baviera ha già avvisato i suoi: «Sabato abbiamo il match di Palermo contro Waterpolo, il primo di una serie di scontri diretti. L’ho già detto nello spogliatoio: sarà la prima delle prossime undici battaglie perché da oggi in poi saranno tutte battaglie».

La prima gara del girone di ritorno del torneo del girone sud della A2 di pallanuoto maschile contro Waterpolo Palermo è fissata alle ore 13:00 di sabato 22 febbraio 2025.