Pallamano A1. Jomi Salerno, a Teramo per riscattare il ko con Pontinia Asia Mangone: "Bisognerà prestare molta attenzione, è fondamentale vincere per ripartire"

Seconda trasferta consecutiva per la Jomi Salerno, in scena a Teramo nella diciottesima giornata di Serie A1 femminile. Le salernitane, reduci dalla sconfitta contro Pontinia, devono rimettersi subito in carreggiata in vista della fase finale della regular season e della Coppa Italia. Il club teramano viene invece dal successo di misura sul campo del Padova, e occupa l’ottava posizione della classifica con 10 punti all’attivo.

“La prestazione offerta sabato scorso a Pontinia - afferma Asia Mangone - è stata negativa. Tuttavia vogliamo riscattarci al più presto con la prossima partita. Siamo dispiaciute perché la vittoria sarebbe stata davvero molto importante per la classifica. Teramo è un campo difficile, quella contro di loro sarà una partita da non sottovalutare. Bisognerà prestare molta attenzione, è fondamentale vincere per ripartire”.

Il match si disputerà sabato 22 febbraio 2025 al Palasport “San Nicolò” di Teramo. Il fischio di inizio è previsto per le ore 18:30.