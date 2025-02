Basket A2. Scontro salvezza contro La Spezia per la Salerno Ponteggi ‘92 Coach Di Lorenzo suona la carica: “Vincere ed allontanare i fantasmi”

Reazione obbligata. La Salerno Ponteggi ’92 ha vinto una sola delle sei partite finora disputate nel 2025 e cerca una svolta nello scontro salvezza in programma domani sera, sabato 22 febbraio, con inizio alle 19:30 al PalaSilvestri – Itsvil Arena contro la Cestistica Spezzina. Settima di ritorno nella Techfind Serie A2 femminile, le granatine sono appaiata a quota 14 punti proprio con le liguri. Dirigeranno l’incontro gli arbitri Umberto Giambuzzi di Ortona e Davide Valletta di Montesilvano.

Gara da non fallire per Salerno, che in classifica al di sotto ha solo tre concorrenti ed è reduce dalla batosta sul campo della forte Use Scotti Rosa Empoli (88-47) nell’ultimo weekend. La squadra di coach Di Lorenzo vuol riprendere ritmo e riscattare la sconfitta dell’andata arrivata nel corso di una partita che poteva essere

gestita in modo differente. Azzerare le delusioni, tenere alta la concentrazione con la consapevolezza che la missione salvezza è ancora alla portata ma bisogna lottare con vigore e far valere il fattore campo.

“La partita di domani sera è fondamentale per i nostri obiettivi. Veniamo da un periodo duro che ci ha visto affrontare squadre più attrezzate di noi. Il pericolo che le sconfitte possano incidere psicologicamente in maniera negativa è sicuramente un ostacolo che dovremmo affrontare, tra i tanti - afferma coach Gennaro

Di Lorenzo -. La Spezia non è la stessa squadra dell’andata. Ha perso qualche pezzo importante, ma proprio per questo si è unita e nelle ultime uscite ha dato filo da torcere a tutti. Noi non abbiamo alternativa dobbiamo vincere e le ragazze sono pronte a vendere cara la pelle”.

La sfida sarà trasmessa in diretta streaming video sul canale YouTube della squadra cara al patron Angela Somma (@SalernoBasket92) ma le atlete capitanate da Alessia De Mitri sperano di avere la maggior parte del pubblico al proprio fianco sugli spalti dell’impianto di Matierno: al PalaSilvestri servono passione e

decibel, l’ingresso sarà gratuito, come di consueto.