Pallamano A2. Rari Nantes Salerno, alla Vitale c'è la sfida contro Muri Antichi L'attaccante giallorosso Sifanno: "Sarà fondamentale imporre subito il nostro gioco"

Sabato 22 febbraio 2025, alle ore 15:00, presso la Piscina Simone Vitale di Salerno, la Check-Up Rari Nantes Salerno inaugura il girone di ritorno affrontando la Giorgini Ottica Muri Antichi nella dodicesima giornata del campionato di Serie A2.

Dopo la pausa di due settimane dall’ultima gara – il pareggio in extremis contro il Circolo Canottieri Napoli – i giallorossi tornano in vasca con l’obiettivo di consolidare la propria posizione in zona playoff. La sfida d’andata contro i catanesi fu combattuta e vinta di misura dai ragazzi di mister Presciutti, che da quel momento hanno incalzato il proprio percorso di crescita e consolidamento dei meccanismi di gioco. Quella di sabato si preannuncia come una partita intensa e combattuta, nella quale il sostegno del pubblico di casa potrebbe rivelarsi determinante.

Le parole del tecnico Christian Presciutti: “Ripartiremo da dove abbiamo lasciato, consapevoli del nostro gioco, pensando a noi stessi e cercando di migliorare quelle fasi di gioco dove ancora possiamo crescere. Affronteremo questa partita con un solo obiettivo in mente.”

Le parole del giovane attaccante giallorosso Francesco Sifanno: “Mi aspetto una partita diversa rispetto a quella d’andata. Allora eravamo all’esordio stagionale e ancora in fase di rodaggio, mentre oggi arriviamo più consapevoli e preparati. Stiamo lavorando bene per affrontare al meglio la sfida e sarà fondamentale imporre subito il nostro gioco, seguendo il piano partita tracciato dal mister. All’andata abbiamo sofferto il fattore campo, ma questa volta giocare in casa sarà un vantaggio che ci darà la spinta giusta, soprattutto nell’uno contro uno.”

Prossimi appuntamenti:

Sabato 22 febbraio 2025, ore 15:00 – Check-Up RN Salerno vs Muri Antichi – Piscina Comunale Simone Vitale

Sabato 1° marzo 2025, ore 19:30 – Pol CN Salerno vs Check-Up RN Salerno– Piscina Comunale Simone Vitale