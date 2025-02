Pallamano A1. La Genea Lanzara cede di misura in casa contro Bologna United La formazione emiliana, terza in classifica, s'impone di uno alla Palumbo

Finisce 24 – 25 il match tra Genea Lanzara e Bologna United valevole per la settima giornata di ritorno del Campionato Nazionale di Serie A Silver. I salernitani, dinanzi al pubblico amico della Palestra Caporale Palumbo, cedono al Bologna terzino in classifica al termine di una gara vibrante e ricca di emozioni.

La Genea Lanzara, priva di Tomas Bernachea trasferitosi in Spagna, nonché degli infortunati Galan, Milano e Avallone, ha cercato di tenere testa all’esperta compagine avversaria, perdendo l’occasione nel finale di conquistare quantomeno un pareggio che sarebbe stato prezioso per la classifica. A pesare sull’esito finale del match i tanti errori a tu per tu col portiere dai sei metri, nonché una fase difensiva altalenante.

Le due squadre viaggiano appaiate nel punteggio sino al 17’ di gioco quando, sul parziale di 7-7, il Bologna trova un doppio vantaggio con Sidibe e Rossi (7-9 al 21’) gestito sino al termine della prima frazione con le squadre che si portano negli spogliatoi sul punteggio di 11-13. Ad inizio ripresa, complici le parate di Cappellari e le segnature di Arena e Didone, i salernitani accorciano sul 14-15 ma gli ospiti non ci stanno, piazzando un mini break che vale il massimo vantaggio di cinque reti al 41’ (15-20). Il divario si mantiene tale sino al 20-25, quando i padroni di casa iniziano la rimonta: al 56’ si arriva sul 23-25, con la Genea che non sfrutta una doppia superiorità numerica fallendo due tentativi dai sei metri. Chirivì Grassi para e lancia Lettera in contropiede che sigla il 24-25 a dodici secondi dal termine, ma non basta. La gara si chiude con il pallone tra le mani degli avversari, con gran rammarico per i rossoblu.

In virtù della sconfitta maturata, la Genea subisce il sorpasso del Romagna e scivola in zona PlayOut. Restano di fondamentale importanza i prossimi quattro match, ma di certo l’imminente match in trasferta col Trieste primo in classifica e neopromosso in Serie A Gold si presenta alquanto proibitivo.

GENEA LANZARA – BOLOGNA UNITED 24 : 25

GENEA LANZARA: Milano, Senatore M., Merola, Senatore A., Lettera 4, Bernert Diaz 4, Arena 9, Coppola, Rella, Didone 4, Vitiello, Cuzzi 1, Vicinanza, Mendo 2, Cappellari, Chirivì Grassi. All. Russo – Fiorillo

7^ GIORNATA RITORNO SERIE A SILVER I I RISULTATI : Carpi – Mascalucia 35 : 27; Verdeazzurro – Haenna 30 : 31; Campus Italia – Romagna 24 : 35; Genea Lanzara – Bologna 24 : 25; Belluno – Trieste 17 : 17; Cologne – Molteno 33 : 37.

LA CLASSIFICA: Trieste 33 pti, Salumificio Riva Molteno 25, Bologna United 24, Len Solution Carpi 19, Belluno 19, Metelli Cologne 17, Romagna 16, Genea Lanzara 15, Verdeazzurro 13, Haenna 13, Campus Italia 12, Team Mascalucia 10.