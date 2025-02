Pallanuoto A2. Circolo Nautico Salerno, ko nel derby tra le polemiche Il ds Fasano: "Come società` non ci sentiamo tutelati dagli arbitri"

Incassa una nuova sconfitta il Circolo Nautico Salerno che nell’incontro valevole per la dodicesima giornata del girone Sud del campionato di serie A2 perde 12-10 contro la GLS Napoli Lions. Il rammarico più grande di giornata per una squadra che ancora una volta risponde presente dal punto di vista della prestazione è quello di non aver portato a casa un risultato positivo che avrebbe potuto tranquillamente meritare.

Alcuni gol subiti sono certamente evitabili, determinate occasioni in attacco devono essere finalizzate nel migliore dei modi ma, "dispiace notare - denuncia la società salernitana - che in una partita giocata a pressing da entrambe le squadre per gran parte della sua durata il metro arbitrale adottato dal duo Scarciolla-Rondoni penda nettamente dalla parte dei padroni di casa soprattutto nei primi sedici minuti per poi lasciare spazio ad una tardiva compensazione nella restante parte del match".

La società non rinnega neanche per un secondo la scelta compiuta a soli quindici giorni dall’inizio del campionato e sa molto bene quanto possa essere reale il rischio dell’immediato ritorno in B ma ritiene l’esperienza altamente formativa per la crescita dei giovani che costituiranno il nucleo portante della rosa nel presente e nel prossimo futuro. "L’auspicio, al di là del risultato, è quello di poter competere fino in fondo nelle migliori condizioni rispettando fino in fondo sia gli sforzi della società che i sacrifici quotidiani di staff tecnico e giocatori", l'appello del Circolo Nautico Salerno.

Da lunedì la squadra tornerà a lavorare con rinnovata intensità tanto in acqua che in palestra e lotterà con il coltello tra i denti fino all’ultimo secondo dell’ultima partita. Al termine del match il direttore sportivo Giuseppe Fasano chiarisce la posizione della società. "Come società` non ci sentiamo tutelati. Abbiamo accettato di fare la serie A2 per far fare esperienza ai ragazzi e non per essere massacrati ogni partita. Sono oramai troppe le gare in cui le squadre avversarie giocano il triplo delle volte in superiorità` numerica rispetto a noi e da un po’ capita anche di essere derisi e maltrattati con frasi di basso livello. Se l'obiettivo di qualcuno era che dovevamo retrocedere in serie B stiano tranquilli . E` anche il nostro obiettivo. Continueremo a lavorare con la stessa voglia e la stessa intensità` perché´ questa e` l'unica cosa che nessuno ci potrà` mai togliere".



Mister Walter Fasano analizza la prova della squadra: "Abbiamo fatto anche oggi un passo avanti come prestazione. Mi dispiace perché i ragazzi meritano un risultato positivo per come si stanno allenando e per come stanno interpretando le gare. Dovevamo essere più bravi in alcuni frangenti e sicuramente alcuni errori li paghiamo a caro prezzo ma sappiamo le difficoltà di questa categoria. Sono contento perché ci siamo e ci manca solo quello step in più nel risultato positivo".







GLS NAPOLI LIONS-POL. C.N. SALERNO 12-10( 3-2; 2-3; 4-1; 3-3)



GLS NAPOLI LIONS: F. Altomare, G. Mele 1, A. Jensen 3, C. Ruocco 1, M.Lanfranco 2, M. Barela, M. Occhiello 1, L. Telese 1, F. Sava, S.Santamaria 2, J. Lanfranco 1, C. Angelone, D'antonio, S. Maione. All. Scotti galletta



POL. C.N. SALERNO: F. Martucci, F. Costa 1, U. Piccolo, G. Esposito 1, A. Di Somma 1, M. Malandrino 1, M. Malandrino, L. Fileno 2, S.Cucciniello, F. Marcellino, E. Pignataro, F. Luongo 2, D. Giarletta, L. Senatore 1. All. Fasano



Arbitri: Scarciolla e Rondoni



Note: Uscito per limite di falli Fileno (S) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Napoli 3/12 + 2 rigori e Salerno 3/10.